Tổng thống Mỹ Trump (trái) và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Ảnh: EPA

Các nguồn tin của tờ Financial Times cho biết, Nhà Trắng đã đặt ra các thời hạn nghiêm ngặt cho quá trình đàm phán, yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận trước Lễ Tạ ơn (27/11).

Kế hoạch hòa bình 28 điểm do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng các nhà đàm phán Nga soạn thảo, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Văn bản này gồm các điều khoản yêu cầu Ukraine phải có nhượng bộ đáng kể, gồm cả nhượng lại phần đất đang kiểm soát ở phía đông vùng Donbass, giảm 1/2 quy mô quân đội và từ bỏ các vũ khí quan trọng.

Các quan chức Ukraine cho hay, chính quyền của Tổng thống Trump muốn chuyển thỏa thuận tới Nga vào cuối tháng 11 và hoàn tất quy trình vào đầu tháng 12. Trong khi đó, Ukraine nhấn mạnh, một số điều khoản trong kế hoạch 28 điểm trên không thể chấp nhận được và các đề xuất thay thế đang được chuẩn bị.

Một quan chức cấp cao của Ukraine đã so sánh áp lực hiện tại với động thái trước đó của Mỹ về thỏa thuận khoáng sản gây tranh cãi, được hai nước ký kết hồi đầu năm nay. Trong đó, Mỹ được phép khai thác các khoáng sản cực kỳ quan trọng đối với Ukraine.

Liên quan tới kế hoạch hòa bình 28 điểm, người phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas lưu ý, Brussels chưa nghe nói về bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Nga và tỏ ra nghi ngờ về tính cân bằng của thỏa thuận trên.

Bình luận về kế hoạch hòa bình mới dành cho Nga và Ukraine, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay: "Tổng thống Trump ủng hộ kế hoạch này. Đây là kế hoạch tốt cho cả Ukraine và Nga và chúng tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận".