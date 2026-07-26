Theo Yonhap, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 25/7 tuyên bố rằng Nga đã bắt đầu chuẩn bị từ tháng 6 để tiếp nhận binh lính Triều Tiên ở vùng Voronezh, khu vực giáp biên giới Tây Nam nước Nga.

"Chúng tôi đã nhận thấy sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên. Moscow đang chuẩn bị tiếp nhận thêm khoảng 30.000 binh lính từ Bình Nhưỡng để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Zelensky cho biết.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, ngoài việc điều thêm binh sĩ, Triều Tiên cũng đang chuẩn bị chuyển giao các bệ phóng tên lửa đạn đạo mới cho Nga. "Chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng với nguy cơ này", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Hiện giới chức Nga và Triều Tiên chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của Tổng thống Zelensky.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau chuyến thăm Nga kéo dài 4 ngày của Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui hồi tuần trước. Trong chuyến thăm, bà Choe đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov, làm dấy lên đồn đoán về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chuẩn bị thăm Nga.

Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên được cho là đã cử khoảng 14.000 binh lính tới vùng Kursk của Nga trong năm 2024 để hỗ trợ Moscow đẩy lùi các cuộc đột kích của lực lượng Ukraine. Tình báo Hàn Quốc tiết lộ rằng số binh lính Triều Tiên thương vong khi được điều động tới Nga là khoảng 4.700 người, trong đó ước tính 600 lính thiệt mạng.