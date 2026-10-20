Quân đội Ukraine và công ty quốc phòng Gurzuf Defense ngày 19/10 thông báo đã thực hiện chiến dịch sơ tán thương binh bằng máy bay không người lái (UAV) trực tiếp từ tiền tuyến.

Binh sĩ bị thương đang được sơ tán với sự hỗ trợ của một thiết bị bay không người lái hạng nặng. Ảnh: Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 30/Telegram

Theo báo Kyiv Independent, quân đội mô tả việc sơ tán như trên là “chưa từng có tiền lệ”. Chiến dịch có sự tham gia của Lữ đoàn Xung kích độc lập số 92, Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 30, Quân đoàn Lục quân số 10 của Ukraine cùng nhà sản xuất UAV Gurzuf Defense.

Quân đội Ukraine không tiết lộ thời điểm tiến hành chiến dịch cũng như khu vực tiền tuyến nơi sự việc diễn ra.

Theo công ty Gurzuf Defense, binh sĩ bị thương thuộc Lữ đoàn số 30 đã trụ lại tại một vị trí tiền tuyến gần 500 ngày trong tình trạng “liên tục đối mặt với nguy cơ tử vong”. Các đồng đội vẫn duy trì liên lạc với anh, đồng thời sử dụng UAV để chuyển lương thực, nước uống, đạn dược và thuốc men.

Chiến dịch sơ tán bằng UAV chưa từng có

Sau khi binh sĩ bị thương nặng, việc sơ tán bằng đường bộ không còn khả thi do UAV của Nga hoạt động trong khu vực và địa hình bị rải mìn. Nếu tiếp cận binh sĩ này bằng cách đi bộ hoặc sử dụng robot mặt đất, vốn là những phương thức thường dùng để đưa thương binh ra khỏi tiền tuyến, đội cứu hộ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm.

Do đó, quân đội Ukraine quyết định sử dụng UAV 6 cánh quạt hạng nặng là Heavy Shot Ayudag-6, có khả năng nâng tải trọng lớn, để tiếp cận người lính bị thương.

Đầu tiên, đội cứu hộ thả thiết bị chuyên dụng có móc khóa an toàn xuống cho người lính bị thương. Sau đó, họ điều một UAV được trang bị tời nâng tới vị trí của người này. Dưới sự hướng dẫn từ xa của các đồng đội vẫn duy trì liên lạc, người lính tự cố định mình vào hệ thống sơ tán. UAV sau đó đưa người lính tới vị trí an toàn hơn, nơi các binh sĩ khác tiếp nhận và tổ chức chuyển tiếp đến bệnh viện. Chiến dịch kéo dài 1 giờ 14 phút 36 giây, với quãng đường di chuyển 62km.

Gurzuf Defense cho biết, chiến dịch đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ không phận và bảo đảm khả năng chống tác chiến điện tử trong suốt chuyến bay. Theo Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 30, người lính hiện được điều trị và phục hồi chức năng, tính mạng không còn bị đe dọa.

“Đây là một chiến dịch cực kỳ phức tạp nhưng đã thành công. Một sự kiện mang tính lịch sử”, một lập trình viên có biệt danh “Napalm” thuộc Lữ đoàn số 92 tham gia chuẩn bị chiến dịch, cho biết.

Tuy nhiên, Pavlo Feldblium, người đồng sáng lập Gurzuf Defense cảnh báo không nên coi sơ tán thương binh bằng đường không là hoạt động thường quy, do những rủi ro mà người bị thương phải đối mặt trong quá trình vận chuyển. Theo ông, mỗi nhiệm vụ cần được lên kế hoạch riêng, căn cứ vào hoàn cảnh và địa điểm cụ thể.

Theo báo Ukraine Pravda, nền tảng UAV Heavy Shot Ayudag-6 có tầm bay tối đa 25km và hoạt động ở độ cao 150-300m. Bản thân chiếc UAV nặng khoảng 98kg, có thể mang tải trọng từ 70 - 90kg.