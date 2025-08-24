Trong thông cáo trên mạng Telegram hôm 23/8, Cụm quân tác chiến chiến thuật Dnipro thuộc quân đội Ukraine thông báo, các lực lượng của họ đã giành lại quyền kiểm soát khu định cư Zelenyi Hai từ tay quân Nga.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine.

“Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn lính thủy đánh bộ biệt lập số 37 cùng Tiểu đoàn tấn công số 214 đã chặn bước tiến của đối phương và thiết lập lại quyền kiểm soát làng Zelenyi Hai ở tỉnh Donetsk… Cũng trong ngày 23/8, đối phương cố giành lại quyền kiểm soát khu định cư trên, nhưng các đơn vị Ukraine ở đó vẫn đứng vững. Hiện Zelenyi Hai vẫn trong tay binh lính Kiev”, trích thông cáo của Cụm quân Dnipro.

Hiện quân đội Nga vẫn chưa bình luận về tuyên bố trên.

Đường tiếp tế Kupiansk trong tầm bắn của hỏa lực Nga

Vitaly Ganchev, quan chức do Nga bổ nhiệm đứng đầu cơ quan phụ trách quân sự của vùng Kharkiv hôm 23/8 cho biết, các lực lượng Moscow gần đây đã đưa tuyến đường tiếp tế của binh lính Ukraine tại thành phố Kupiansk vào tầm ngắm.

Ông Ganchev nói với hãng tin TASS: “Chúng tôi đã quan sát tuyến đường tiếp tế được đối phương sử dụng để đảm bảo việc luân chuyển quân. Đó là tuyến đường nối thành phố Kupiansk với thành phố Shevchenko”.

Theo bản đồ chiến sự do trang Deep State của Ukraine cung cấp, quân đội Nga đang kiểm soát một phần phía bắc Kupiansk, trong khi mở rộng khu vực giao tranh ra phía tây thành phố. Tuyến đường tiếp tế mà quan chức Ganchev nhắc đến nằm ở hướng tây nam Kupiansk, chỉ cách vị trí các lực lượng Nga khoảng 6km.