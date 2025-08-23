Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa nội địa Flamingo vào mùa đông năm nay.

Ông Zelensky nhấn mạnh thêm, Flamingo đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công, và khẳng định đây là tên lửa “thành công nhất” mà Ukraine đang sở hữu. Theo ông, tầm bắn của Flamingo là 3.000km.

Tên lửa hành trình tầm xa Flamingo. Ảnh: Quân đội Ukraine

“Vào tháng 12/2025, chúng tôi sẽ có thêm nhiều tên lửa Flamingo. Tới cuối tháng 12/2025 hoặc tháng 1-2/2026, sản xuất hàng loạt sẽ được triển khai”, Tổng thống Ukraine cho hay.

Trong khi đó, Fire Point, nhà sản xuất tên lửa Flamingo của Ukraine cho biết năng lực sản xuất hiện thời là 1 tên lửa/ngày và mục tiêu đặt ra là 7 tên lửa/ngày vào tháng 10 tới.

Sức mạnh của Flamingo

Phía Ukraine cho biết, tên lửa hành trình Flamingo có tầm bắn 3.000km, đạt độ cao 5km, thời gian bay tối đa 4 giờ, tốc độ bay tối đa 950 km/h và tốc độ hành trình là từ 859 - 900 km/h.

Đáng nói, tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 1.150kg. Flamingo được phóng từ mặt đất và quá trình chuẩn bị cho vụ phóng là từ 20 - 40 phút.

Chia sẻ với Ukrinform, đại diện của công ty Fire Point cho hay, Flamingo đã thể hiện năng lực vượt cả tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất và đã được đưa vào thực chiến ở Ukraine.

Flamingo đủ sức vượt mặt Nga?

Việc Ukraine chế tạo được tên lửa Flamingo mỗi ngày là tương đương với tốc độ sản xuất tên lửa hành trình Kalibr của Nga hồi tháng 3.

“Nga hiện có năng lực sản xuất từ 1 - 2 tên lửa hành trình Kalibr mỗi ngày, tương đương 30 - 60 tên lửa/tháng và 365 - 700 tên lửa/năm”, chuyên gia quân sự Oleksandr Kovalenko nói hồi tháng 3 khi so sánh với năng lực sản xuất và khả năng của tên lửa Neptune của Ukraine.

“Hoạt động sản xuất tên lửa Kh-101 cũng ở mức tương tự. Do đó, khi tính cả Kalibr và Kh-101, tốc độ sản suất của Nga không vượt quá 1.400 tên lửa/năm, và con số này chưa bằng 1/2 năng suất hàng năm 3.000 tên lửa của Ukraine”, ông Kovalenko nói thêm.

Với việc đưa tên lửa tầm xa Flamingo vào dây chuyền sản xuất hàng loạt, Ukraine có thể tạo ra khoảng cách xa hơn so với Nga và sở hữu năng lực tấn công mà Kiev chưa từng có.

Ngoài ra, Flamingo còn được xem là giải pháp đối phó với tình trạng hoạt động hỗ trợ quân sự bấp bênh từ phương Tây. Ngoài ra, hiện không có tên lửa nào mà phương Tây cung cấp cho Kiev bao gồm ATACMS của Mỹ, hay Storm Shadow và SCALP của Anh - Pháp có tầm bắn xa như Flamingo.

Thêm vào đó, do Flamingo là sản phẩm nội địa nên Kiev sẽ không cần tìm kiếm sự chấp thuận từ bên ngoài để tấn công các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga như khi sử dụng khí tài phương Tây.

Trên thực tế, liệu Flamingo có thực sự là vũ khí thay đổi cuộc chơi trong xung đột với Nga hay không vẫn là câu hỏi trong tương lai. Nhưng nếu các thông số kỹ thuật được Ukraine công bố là chính xác, Flamingo hiện là một trong những vũ khí đáng gờm nhất mà Kiev nắm trong tay.