(Từ trái qua phải) Tổng thống Ukraine, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh. Ảnh: EPA

Theo các hãng tin FranceInfo và TASS, bình luận về khả năng Italia gửi quân tới Ukraine như một phần của "Liên minh tự nguyện" được thành lập theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Italia Matteo Salvini đã bác bỏ kịch bản này và tuyên bố: "Lính Italia ở Ukraine? Chắc chắn là không. Nếu ông Macron muốn như vậy, hãy để ông ấy tự mình đến đó. Hãy đội mũ lên, cầm súng trường và tự mình đi chiến đấu ở Ukraine".

Bộ Ngoại giao Pháp đã bác bỏ phát biểu trên và coi bình luận của ông Salvini "không thể chấp nhận được". Paris tuyên bố trong cuộc trao đổi với Đại sứ D’Alessandro rằng, phát biểu như vậy không phù hợp với bầu không khí tin cậy và quan hệ lịch sử giữa Paris -Rome.

Hiện, cả Đại sứ quán Italia lẫn Văn phòng Thủ tướng Giorgia Meloni đều chưa bình luận về việc triệu tập Đại sứ D’Alessandro tới Bộ Ngoại giao Pháp.

Ngày 19/8, "Liên minh tự nguyện" và Hội đồng châu Âu đã tổ chức 2 cuộc hội đàm về Ukraine. Cả hai sự kiện đều thảo luận về kết quả của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska, các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu, cũng như các cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine ngay sau khi xung đột kết thúc.

Một ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow không chấp nhận bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội NATO tại Ukraine vì nó có thể dẫn đến leo thang xung đột không kiểm soát.