Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC News hôm 22/8 đã dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, sau các cuộc gặp riêng với ông Putin và ông Zelensky, ông Trump cho biết bước tiếp theo sẽ là một cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Ukraine, mà ông hy vọng sẽ diễn ra trong 2 tuần tới.

"Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch. Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho một cuộc gặp thượng đỉnh đã sẵn sàng, nhưng chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng", ông Lavrov cho hay.

Nga tuyên bố hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Ukraine hiện chưa có kế hoạch tiến hành. Ảnh: DPA

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, sự chậm trễ trong việc sắp xếp cuộc gặp là do Tổng thống Zelensky đã bác bỏ "một số nguyên tắc" cần thiết để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai như việc Ukraine không gia nhập NATO, và cần tiến hành "thảo luận về các vấn đề lãnh thổ".

"Nhưng ông Zelensky đã nói không với tất cả mọi thứ", ông Lavrov cho biết.

Trước đó, sau cuộc gặp với ông Trump ở Nhà Trắng hôm 18/8, ông Zelensky cho hay ông sẵn sàng thảo luận vấn đề lãnh thổ với Tổng thống Putin.

Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng "làm sao Nga có thể gặp một người đang giả vờ là một nhà lãnh đạo?".

Về phần mình, Tổng thống Putin từng khẳng định không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng với điều kiện hai bên cần đạt những tiến triển đáng kể trong các cuộc hòa đàm. Ngoài ra, Moscow cũng bày tỏ lo ngại về tính chính danh của Tổng thống Zelensky vì nhiệm kỳ lãnh đạo của ông đã kết thúc vào năm 2024, trong khi Ukraine chưa tiến hành các cuộc bầu cử mới với lý do đang trong tình trạng thiết quân luật.

Ukraine cần thêm F-16

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Ukraine cần có thêm chiến đấu cơ F-16 để đảm bảo an ninh không phận quốc gia.

Theo tờ Kyiv Post, trong cuộc họp báo hôm 22/8 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ở Kiev, ông Zelensky cho biết về vấn đề máy bay F-16, người dân Ukraine rất biết ơn sự phối hợp giữa các đối tác, và Ukraine đã có một phi đội máy bay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng phía trước tiêm kích F-16 ở Đan Mạch. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

“Nhưng chúng tôi hiện chưa có đủ số lượng máy bay cần thiết. Số máy bay hiện tại không đủ để đảm bảo an toàn trên bầu trời Ukraine. Chúng tôi cần một số lượng nhất định, nhưng tôi chưa sẵn sàng để nói về điều đó”, ông nói thêm.

Hồi tháng 6, Đại tá Yurii Ihnat, phát ngôn viên Không quân Ukraine, cho hay Ukraine cần khoảng 200 máy bay các loại để đẩy lùi hiệu quả đòn tấn công của Nga.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Kiev đã đề nghị phương Tây cung cấp các tiêm kích F-16 hiện đại. Vào năm 2023, sau khi được Mỹ chấp thuận, một số quốc gia đã quyết định chuyển giao F-16 cho Ukraine.

Tới tháng 8/2023, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã có các thỏa thuận liên quan đến việc cung cấp khoảng 50 chiếc F-16, nhưng Kiev cần khoảng 160 chiếc để bảo vệ bầu trời.

Những chiếc F-16 đầu tiên đã đến Ukraine vào đầu tháng 8/2024.