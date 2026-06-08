Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/6 đã tới London để gặp mặt Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã ra tuyên bố chung, đưa ra 5 điều kiện mà Kiev và Moscow phải thống nhất để kết thúc xung đột Nga - Ukraine. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cách phối hợp hiệu quả hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của Ukraine trước thềm một loạt sự kiện quốc tế sắp diễn ra, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh G7.

"Châu Âu cần tham gia vào tiến trình đàm phán và phải đóng vai trò đủ mạnh trong việc định hình các giải pháp cho cuộc xung đột", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Zelensky (thứ 2 từ bên trái) và các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo tuyên bố chung, có 5 điều kiện then chốt để đạt được một thỏa thuận hòa bình "công bằng và bền vững". Điều kiện đầu tiên là Nga phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện. Điều kiện thứ hai là các cuộc đàm phán cần được tiến hành dựa trên giới tuyến hiện tại trên thực địa.

Điều kiện thứ ba yêu cầu các bên liên quan cung cấp một đảm bảo an ninh có giá trị ràng buộc pháp lý cho Ukraine. Điều kiện thứ tư yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra. Điều kiện cuối cùng nhấn mạnh rằng các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo đảm trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Zelensky tiết lộ ông đã nhờ tỷ phú Nga Roman Abramovich chuyển lời tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thúc đẩy việc nối lại các cuộc thương lượng trực tiếp.

"Tôi đã nhờ ông Abramovich chuyển lời tới Điện Kremlin. Chúng tôi sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại một địa điểm ngoài Nga và Belarus để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột", ông Zelensky nói.

Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước các phát biểu trên.

Nga kiểm soát thêm làng ở Kharkiv

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/6 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Shevchenko ở vùng Kharkiv. Bên cạnh đó, các đơn vị Nga cũng khiến Ukraine mất khoảng 1.275 binh lính trong vòng 24 giờ qua.

"Ngoài các cuộc giao tranh trên bộ, chúng tôi đã thực hiện nhiều đợt không kích bằng UAV và tên lửa vào hạ tầng năng lượng và cơ sở tập kết tạm thời của Ukraine tại 153 địa điểm khác nhau", phía Nga cho biết.

Trong ngày qua, các đơn vị phòng không Nga cũng đánh chặn khoảng 500 UAV do đối phương triển khai.