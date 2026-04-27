Theo tờ Kyiv Independent, Văn phòng Tổng công tố Ukraine ngày 27/4 đã ra lệnh truy tố 7 đối tượng liên quan đến một đường dây rửa tiền có quy mô 576 triệu hryvnia (khoảng 13,1 triệu USD).

"Một công ty tư nhân trong lĩnh vực quốc phòng đã nhận hợp đồng trị giá 2,5 tỷ hryvnia (57 triệu USD) từ nhà nước để sửa chữa và bảo trì trang thiết bị quân sự, sau đó rút ruột khoảng 576 triệu hryvnia thông qua một mạng lưới công ty 'ma'. Trên giấy tờ, số tiền này được dùng để mua phụ tùng và vật tư, nhưng trên thực tế, nó lại chảy thẳng vào túi của những kẻ cầm đầu đường dây rửa tiền", báo cáo của cơ quan điều tra cho biết.

Tang vật thu giữ được khi cơ quan chức năng Ukraine triệt phá đường dây rửa tiền. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Ukraine

Theo giới chức Ukraine, các đối tượng cầm đầu đường dây đã lập khoảng 40 công ty "ma" để tiến hành rửa tiền. Ngoài số tiền hơn 500 triệu hryvnia, chính quyền Kiev còn tổn thất thêm khoảng 100 triệu hryvnia (2,3 triệu USD) tiền thuế vì vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng Ukraine đã tiến hành khoảng 40 cuộc khám xét tại tỉnh Dnipropetrovsk, thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ cùng 2 triệu hryvnia (khoảng 45.000 USD) tiền mặt. Trong cuộc khám xét, có nhiều nghi phạm đã bị tạm giam và đang chờ xét xử. Trước đó, đã có 3 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền bị bắt giữ vào cuối năm ngoái.

Đáng chú ý, các công ty "ma" được đứng tên bởi những người sống tại các khu vực thuộc vùng Donetsk do Nga kiểm soát từ năm 2014. Trong danh sách sáng lập các công ty này còn có những cá nhân được xác định là công dân Ba Lan. Tuy vậy, chính phủ Ba Lan nói họ không có thông tin về những đối tượng này.