Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RBC, phát ngôn viên Nhóm tác chiến chung của quân đội Ukraine, sĩ quan Viktor Trehubov cho biết có vài lý do chính khiến các lực lượng Kiev mất thế chủ động trước những đơn vị được Nga triển khai tại mặt trận Kupiansk ở tỉnh đông bắc Kharkiv.

Binh sĩ Ukraine tham gia diễn tập. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Phía Nga tăng cường nhân lực và trên thực tế cả năng lực tấn công. Trong các tháng 2 và 3 khi cường độ tấn công giảm xuống, đối phương tập hợp quân và phục hồi sức chiến đấu… Ngoài ra, khu định cư Holubivka nằm ở phía bắc Kupiansk hiện do quân Nga kiểm soát đang nắm vai trò quan trọng trong việc tạo ra sức ép lên thị trấn này. Chừng nào quân Moscow còn kiểm soát một số vị trí nhất định ở đó, thì việc vô hiệu hóa các đơn vị của Nga tiến về Kupiansk sẽ càng khó hơn trước”, ông Trehubov nói.

Theo sĩ quan Trehubov, quân đội Ukraine “thấy được thách thức ở Kupiansk và biết cách để phá thế khó, tuy nhiên vấn đề duy nhất là quân Nga tại đó quá nhiều”.

Ukraine phá hệ thống điện tử 10 triệu USD của Nga

Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine hôm nay (3/5) cho biết đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) Lasar của họ vào tháng trước đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử R-330Zh Zhitel được quân Nga triển khai ở tỉnh Kharkiv.

“Các kíp điều khiển UAV của chúng tôi đã biến hệ thống phòng không, tác chiến điện tử và radar của đối phương thành đống sắt vụn. Trong nửa cuối tháng 4, đơn vị Lasar đã thiêu rụi 1 mục tiêu hiếm thấy là hệ thống gây nhiễu R-330Zh Zhitel”, đoạn trích thông cáo của quân Ukraine viết.

Đoạn video được đơn vị Lasar công bố sau đó cho thấy các UAV Ukraine đã thực hiện nhiệm vụ tấn công hệ thống gây nhiễu R-330Zh Zhitel của Nga trong đêm tối. Theo thông tin được Ukrinform chia sẻ, R-330Zh Zhitel có giá khoảng 10 triệu USD/hệ thống.

Video: Lasar Group của Ukraine