Tờ Kyiv Post ngày 2/5 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu: "Trong 7 ngày qua, Nga đã phóng tổng cộng 1.600 UAV và 1.100 tên lửa các loại vào lãnh thổ Ukraine. Nga đang gia tăng các đợt tấn công quy mô lớn nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không của Ukraine. Ưu tiên hàng đầu hiện nay của chúng tôi là duy trì nguồn cung tên lửa đánh chặn hàng ngày".

Ông Zelensky cũng kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì áp lực với Nga, nhấn mạnh rằng việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt có thể giúp Moscow củng cố nguồn lực tài chính phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới.

Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt một đám cháy sau cuộc không kích của Nga. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Đợt không kích mới nhất của Nga xảy ra vào ngày 1/5, nhắm vào các vùng Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Odessa, Sumy, Kherson và Donetsk. Theo Không quân Ukraine, các lực lượng phòng không của Kiev đã đánh chặn 142 UAV của đối phương trong 24 giờ qua, nhưng vẫn có 12 địa điểm trên khắp cả nước bị thiệt hại.

Nga giành kiểm soát thêm làng ở Sumy

Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/5 đã thông báo về việc quân đội nước ngày giành quyền kiểm soát khu định cư Miropolye ở vùng Sumy, đồng thời đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Druzhba, Velyka Berezka và Kondratovka.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã thiết lập quyền kiểm soát tại Miropolye sau một chiến dịch tiến công quyết đoán. Trong ngày qua, quân đội Nga cũng không kích nhiều cơ sở công nghiệp quốc phòng, sân bay quân sự, cảng, kho dự trữ UAV và vị trí tập trung nhân lực của Ukraine trên tiền tuyến", phía Nga cho biết.

Giới quan sát nhận định việc thâu tóm kiểm soát làng Miropolye sẽ giúp Nga chia cắt tuyến tiếp vận chủ lực của Ukraine tại đông bắc Sumy. Làng Miropolye vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng, từng được Kiev sử dụng để tiến hành chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga.