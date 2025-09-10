Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội Telegram hôm 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết ông vừa tham dự phiên họp lần thứ 30 của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, còn có tên khác là Nhóm Ramstein, ở thủ đô London của Anh. Trong phiên họp, vị quan chức này đã nêu ra một số nhu cầu về hệ thống phòng không mà lực lượng vũ trang Kiev cần hỗ trợ từ các nước phương Tây.

Ông Denys Shmyhal (đứng thứ 2 từ phải qua) và các quan chức phương Tây. Ảnh: Denys Shmyhal/Telegram

“Ukraine cần thêm 10 tổ hợp phòng không Patriot, cùng các tên lửa dành cho nhiều hệ thống khác như SAMP/T, NASAMS, IRIS-T và HAWK. Đây là vấn đề cấp thiết, bởi phía Nga đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới nhằm vào hệ thống năng lượng và hạ tầng của Ukraine…”, ông Shmyhal viết.

Theo trang quân sự Army Recognition, quân đội Ukraine những năm gần đây đã nhận được một số tổ hợp phòng không Patriot từ Đức, Mỹ, Hà Lan và Romania. Tuy nhiên, ít nhất 2 bệ phóng tên lửa Patriot đã bị phá hủy trong cuộc xung đột với Nga.

Tình báo Kiev phá hủy 2 xe radar Nga ở Crưm

Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) hôm 9/9 cho biết, các đơn vị điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử của nước này gần đây đã thực hiện một số cuộc tập kích gây hư hại cho các xe radar của Nga đặt ở Bán đảo Crưm.

“Vào đêm trước Ngày Tình báo quân sự Ukraine, các đơn vị điều khiển FPV thuộc Cục tác chiến của HUR đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào 2 mục tiêu đắt giá thuộc mạng lưới phòng không của Nga ở Crưm là các radar 48Ya6-K1 và RLM-M”, thông cáo từ HUR viết, kèm theo đoạn video ghi lại cảnh các FPV tập kích hai xe radar của Nga.

Video: HUR

Theo thông tin từ trang Rosoboronexport, loại radar RLM-M có khả năng phát hiện mục tiêu bay ở tốc độ gấp 6,4 lần âm thanh (Mach 6,4) và có thể quét mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600km.