Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/6 đã đưa ra đánh giá cập nhật về tình hình giao tranh trên tiền tuyến trong thời gian gần đây.

"Từ góc nhìn của chúng tôi, tình hình trên tiền tuyến đang ngày càng trở nên khó khăn đối với lực lượng Ukraine. Xu hướng hiện nay là rõ ràng: quân đội Nga đang tiến lên trên toàn bộ mặt trận. Đến một thời điểm nhất định, chính quyền Kiev sẽ phải đối mặt với những diễn biến mang tính bước ngoặt và không thể đảo ngược", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong bình luận của mình, quan chức Điện Kremlin cũng chỉ trích việc Ukraine tập kích hạ tầng dân sự Nga, nhấn mạnh rằng những hành động này có thể dẫn tới các thủ tục truy cứu trách nhiệm trong tương lai.

"Những hành vi đó sẽ được xem xét, các bằng chứng đang được ghi nhận và lưu trữ. Không ai quên những việc này. Tuy vậy, ưu tiên của quân đội và các cơ quan chức năng Nga hiện nay là giảm thiểu tối đa hậu quả từ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự", ông Peskov nói.

Đề cập đến quan hệ song phương giữa Nga và Belarus, ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ sớm có cuộc gặp trong thời gian tới. Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có gửi lời chúc nhân dịp Quốc khánh Mỹ tới Tổng thống Donald Trump hay không, ông Peskov trả lời: "Chúng tôi sẽ thông báo sau".

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng thực hiện đầy đủ các cam kết an ninh đối với Belarus nếu Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.