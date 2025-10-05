Trong bài đăng trên mạng xã hội đêm 4/10, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho hay, ông vừa nhận được báo cáo về tình hình giao tranh ở các mặt trận Dobropillia, Siversk và Lyman ở tỉnh Donetsk.

Các binh sĩ Ukraine và súng phóng lựu. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Tình hình khu định cư Yampil thuộc mặt trận Siversk đã đi vào ổn định. Các đơn vị đặc nhiệm, lục quân và vệ binh quốc gia Ukraine đang tiến hành nhiều chiến dịch ‘tìm và diệt’ để phát hiện và vô hiệu hóa các nhóm phá hoại của đối phương tại đó. Ở hướng Dobropillia, các đơn vị Kiev đã tăng cường tấn công binh sĩ Nga cũng như phá hủy chuỗi hậu cần của đối phương”, ông Syrskyi viết.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự của trang Deep State, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân Nga và nhiều đơn vị phòng thủ Ukraine, đã lan tới khu vực đông bắc làng Yampil.

Bản đồ tình hình chiến sự ở làng Yampil thuộc mặt trận Siversk, Ukraine. Ảnh: Deep State

Ukraine nhận thêm khí tài từ Hy Lạp

Báo Pravda đưa tin, Chính phủ Hy Lạp gần đây đã phê chuẩn kế hoạch chuyển giao một lượng lớn khí tài quân sự cho Ukraine, gồm 60 khẩu pháo tự hành M110A2, 150.000 viên đạn pháo và các rocket không dẫn đường Zuni với 2 kích cỡ lần lượt là 70mm và 127mm.

“Gói viện trợ trên sẽ được chuyển đến Ukraine thông qua Cộng hòa Séc theo thỏa thuận liên chính phủ. Những trang thiết bị đó hiện không còn đáp ứng đủ yêu cầu do các lực lượng vũ trang Athens đề ra”, trích thông cáo của quân đội Hy Lạp.

Theo trang Army Recognition, M110 là pháo tự hành được Mỹ đưa vào trang bị cho quân đội từ năm 1963. Pháo nặng 28,3 tấn; phần khung gầm dài 10,8m; rộng 3,1m; cao 3,1m. Kíp chiến đấu có 13 người.

Pháo M110. Ảnh: Army Recognition

M110 có tốc độ bắn khá chậm, khi chỉ đạt 1 phát bắn/2 phút. Trong tình huống khẩn cấp, kíp pháo thủ có thể nâng tốc độ bắn lên 3 phát bắn/2 phút. Pháo sử dụng loại đạn pháo cỡ 203mm, tầm bắn tối đa với đạn thông thường và đạn tăng tầm lần lượt là 25km và 30km.