Theo thông cáo của Quân đoàn số 20 thuộc Lục quân Ukraine, các lực lượng Nga ở tỉnh Zaporizhzhia thời gian qua đã sử dụng chiến thuật chia đơn vị bộ binh thành nhiều nhóm nhỏ, sau đó tiến hành xâm nhập các khu định cư theo hướng Novopavlivka đang nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Tuy nhiên, chiến thuật trên của các đơn vị Nga đã không phát huy hiệu quả.

Một binh sĩ Ukraine. Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine

“Nhờ có sự phát hiện kịp thời của các phương tiện trinh sát và công tác chiến đấu sau đó của nhiều lực lượng mặt đất và máy bay không người lái (UAV), các cuộc xâm nhập của đối phương gần những khu định cư Vorone, Ternove, Kalynivske và Novomykolaivka đã bị ngăn chặn”, trích thông cáo của Lục quân Ukraine.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Hy Lạp từ chối cấp chiến đấu cơ cho Kiev

Trang Ukrinform dẫn thông tin từ báo Kathimerini của Hy Lạp cho hay, một số thành viên chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Mỹ và Pháp thời gian qua đã gây áp lực buộc Athens phải cân nhắc “bán một phần phi đội Mirage 2000-5 của mình cho các bên trung gian, sau đó chúng sẽ được chuyển giao cho Ukraine”.

Dù chịu áp lực ngày càng tăng từ Mỹ, Pháp và một số quốc gia phương Tây khác, nhưng chính phủ Hy Lạp tới nay vẫn phản đối ý tưởng trên, bởi nước này không muốn chứng kiến việc công nghệ quân sự tiên tiến của mình được sử dụng trong một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Trang Ukrinform dẫn một số nguồn tin cho hay, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, chính quyền Athens đã cung cấp nhiều lô viện trợ khí tài quân sự và vũ khí cầm tay cho Kiev cũng như tham gia huấn luyện phi công Ukraine sử dụng tiêm kích F-16.

Tuy nhiên, Hy Lạp từng nhiều lần từ chối gửi các hệ thống phòng không như Patriot hay S-300 cho Ukraine, đồng thời bác bỏ khả năng cử binh sĩ nước này đến Ukraine như một phần của bất kỳ đảm bảo an ninh nào của châu Âu dành cho Kiev.