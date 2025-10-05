Chia sẻ với tờ Business Insider, các binh sĩ Ukraine nói thêm quân đội Nga đang săn lùng và đẩy mạnh sử dụng tên lửa, bom, cùng nhiều loại vũ khí khác để tấn công vào các vị trí nghi ngờ có người điều khiển UAV của Ukraine. Một binh sĩ Ukraine nhấn mạnh, những người điều khiển UAV đang là "mục tiêu số 1" của Nga, do họ có khả năng cản trở nhiệm vụ của các lực lượng Moscow.

Artem, một sĩ quan thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine, cho biết số binh sĩ điều khiển UAV tử vong đã tăng vọt trong vài năm qua.

Binh sĩ Ukraine thử nghiệm UAV ở khu vực Kharkiv. Ảnh: CEPA

Trước khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, việc người điều khiển UAV bị nhắm mục tiêu và tử vong là rất hiếm. Nhưng theo ông Artem, giờ đây điều này càng trở nên phổ biến hơn.

Theo những báo cáo gần đây, UAV đặc biệt là những chiếc được trang bị đầu đạn nổ trở thành sát thủ chính trên chiến tuyến, và gây ra khoảng 70% thương vong cho cả binh sĩ Nga và Ukraine trong quá trình xung đột.

Dù chỉ có giá vài trăm USD, nhưng UAV còn có thể tiêu diệt những chiếc xe tăng trị giá hàng triệu USD. Xung đột ở Ukraine đã gây tiêu tốn hàng nghìn xe tăng và xe bọc thép, trong đó nhiều chiếc đã bị hư hại hoặc phá hủy bởi UAV.

Không chỉ dừng lại là phương tiện gây thương vong và tổn thất thiết bị quân sự trên chiến tuyến, UAV còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác như trinh sát trên không, hỗ trợ nhắm mục tiêu, và chỉ đường cho pháo binh tấn công.

Việc Nga tăng cường tấn công binh sĩ Ukraine điều khiển UAV là do họ bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng. Ông Artem nhấn mạnh, những người điều khiển UAV càng có nhiều kinh nghiệm thì hiệu quả chiến đấu càng cao, khiến Nga càng coi việc loại bỏ họ là ưu tiên hàng đầu.

Hồi tháng 8, ông Justin Bronk, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về Quốc phòng (RUSI), nhận định thương vong của binh sĩ Ukraine điều khiển UAV đã "tăng nhanh" trong suốt mùa xuân và mùa hè năm nay. Ông cho biết thêm, quân đội Nga đã tập trung vào việc xác định vị trí của những người điều khiển UAV, và sau đó triển khai tấn công.

Một lính Ukraine giấu tên điều khiển UAV chia sẻ "khi đối phương phát hiện người điều khiển UAV ở đâu, họ sẽ sử dụng mọi thứ có trong tay, mọi loại vũ khí để tiêu diệt”.

Còn theo ông Artem, thông thường Nga sẽ tấn công diện rộng bằng bom và tên lửa đắt tiền, ngay cả khi chỉ có một hoặc 2 người điều khiển UAV của Ukraine trong khu vực đó. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng mà Nga nhìn nhận về lính đối phương điều khiển UAV.

Để tránh khỏi đòn tấn công của Nga, Ukraine đã cho xây dựng các hầm trú ẩn kiên cố hơn, hoạt động từ sâu dưới lòng đất, luân phiên di chuyển tránh ở cùng một vị trí quá lâu, và thậm chí tạo ra các vị trí giả để cố gắng đánh lừa đối phương.

Ông Artem cho hay, xung đột đang diễn ra nhanh chóng và không ngừng thay đổi. Do đó, các chiến thuật của năm nay có thể không được áp dụng cho những năm tiếp theo.

Trên thực tế, Ukraine cũng đang nhắm đến các binh sĩ Nga điều khiển UAV, và xem họ là mục tiêu tấn công hàng đầu.

Ông Dimko Zhluktenko, một binh sĩ thuộc Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine, từng cho biết lực lượng của ông cũng cố gắng hết sức để nhắm mục tiêu vào những người điều khiển UAV của Nga.

"Nếu chúng tôi tìm thấy họ, họ cũng là những mục tiêu có giá trị cao", ông nhấn mạnh, điều này đặc biệt đúng đối với các binh sĩ Nga vận hành UAV trinh sát cánh cố định.

Với tầm bắn đa dạng, các UAV của Nga và Ukraine có thể tấn công mục tiêu ở tiền tuyến hoặc sau hậu phương. Chúng có thể là những UAV cỡ nhỏ 4 cánh quạt được kiểm soát bằng tín hiệu radio hoặc kết nối với người điều khiển bằng cáp quang để tấn công mục tiêu nằm cách xa hơn 16km, hoặc là những UAV cỡ lớn, cánh cố định và có thể bay xa hàng trăm km vào sâu trong lãnh thổ đối phương.