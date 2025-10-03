Cháy tại nhà máy hóa chất của Nga tại Perm Krai. Ảnh: Exilenova+

Theo báo Kyiv Independent, cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại nhà máy hóa chất Azot trong thời gian ngắn. Cơ sở này là một trong những nhà máy sản xuất phân đạm lớn nhất của Nga và cũng là nhà cung cấp hóa chất chính dùng trong cả nông nghiệp lẫn sản xuất thuốc nổ.

Dmitry Makhonin, Thống đốc vùng Perm Krai cho hay: "Theo thông tin cập nhật, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã diễn ra vào đêm 2/10, rạng sáng 3/10... Chu trình công nghệ tại Azot buộc phải dừng lại trong thời gian ngắn".

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội đã bắn hạ 20 UAV của Ukraine trên lãnh thổ do Nga kiểm soát nhưng không đề cập đến bất kỳ vụ việc nào ở Perm Krai.

Perm Krai, nằm ở biên giới giữa châu Âu và châu Á của Nga, nằm cách xa tiền tuyến. Các cuộc tấn công ở khoảng cách như vậy cho thấy khả năng của Ukraine trong việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự sâu bên trong nước Nga. Vụ tấn công này diễn ra sau một vụ việc tương tự nhằm vào nhà máy hóa chất ở Krasnodar Krai của Nga, gây hỏa hoạn lớn.

Trong vài tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Kiev coi đây là nguồn thu chính của Moscow, góp phần thúc đẩy các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo truyền thông Anh, 5 công ty hóa chất của Nga đã cung cấp hơn 75% nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất thuốc nổ và thuốc súng của nước này kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2/2022.

Nhà máy Azot nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát 1.700km, chuyên sản xuất amoniac, urê và amoni nitrat. Năm 2024, nhà máy cho biết đã sản xuất 2,3 triệu tấn sản phẩm, đạt sản lượng cao kỷ lục.