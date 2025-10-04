Theo hãng tin RT, hôm 3/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch tấn công tầm xa kéo dài suốt đêm 2/10 đã nhắm vào nhiều cơ sở quân sự ở Ukraine và hạ tầng khí đốt liên quan. Theo đó, các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Nga đã được phóng từ nhiều bệ phóng khác nhau, và tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng.

Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine mô tả cuộc tấn công trong đêm 2/10 là cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào các địa điểm khai thác khí đốt ở nước này cho tới nay, và một số thiệt hại "nghiêm trọng" đã được ghi nhận.

Máy bay quân sự Nga. Ảnh: Sputnik

Công ty cho biết thêm, các địa điểm ở khu vực Kharkiv và Poltava đã bị 35 tên lửa Nga bao gồm tên lửa đạn đạo và khoảng 60 UAV tấn công. Theo Naftogaz, cuộc tấn công của Nga "không có mục tiêu quân sự". Tuy nhiên, Moscow lâu nay khẳng định nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, chứ không nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Thời gian gần đây, Ukraine cũng liên tiếp triển khai tấn công tầm xa vào các nhà máy lọc dầu và nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Nga. Theo Kiev, đây là yếu tố then chốt trong chiến lược của Ukraine, đồng thời thúc giục các đối tác phương Tây hỗ trợ ngành sản xuất UAV và tên lửa nội địa.

Ngoài ra, Ukraine hiện có ý định xuất khẩu một số vũ khí sản xuất trong nước để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Trong tuần này, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng Nga bao gồm cả những nỗ lực phá hoại các cơ sở hạt nhân có thể khiến Kiev bị trả đũa.

Tomahawk không thể giúp Ukraine xoay chuyển tình thế

Tờ Financial Times (FT) dẫn lời giới chức Mỹ nhận định việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine sẽ không làm thay đổi đáng kể cục diện xung đột theo hướng có lợi cho Kiev.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington đang xem xét đề nghị của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500km. Mỗi tên lửa này có giá 1,3 triệu USD. Tầm bắn của tên lửa có khả năng đe dọa thủ đô Moscow, và các khu vực xa hơn nữa.

Các nguồn tin của FT xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ý tưởng gửi Tomahawk cho Kiev. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho hay một số thân tín của ông Trump tin rằng Tomahawk khó có thể làm thay đổi tình hình xung đột Nga – Ukraine.

"Tôi cho rằng với số lượng tên lửa Tomahawk cung cấp hạn chế, hoặc các cuộc tấn công lẻ tẻ vào sâu lãnh thổ Nga sẽ không thể làm thay đổi suy nghĩ của Tổng thống Putin", một nguồn tin chia sẻ với FT.

Trong khi đó, Washington cũng được cho sắp cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo nâng cao để tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong lãnh thổ Nga. Theo FT, đây là sự "leo thang" trong hoạt động hỗ trợ của Mỹ nhằm giúp Kiev lập bản đồ hệ thống phòng không của Nga, và lên kế hoạch cho các tuyến đường tấn công.

Hôm 2/10, Tổng thống Putin cảnh báo việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ là bước leo thang lớn, bởi Kiev "không thể" sử dụng những tên lửa này "nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ".

Ông cũng nhấn mạnh, động thái này sẽ gây bất lợi cho mối quan hệ Nga - Mỹ vốn có tiềm năng cải thiện trong những tháng gần đây.