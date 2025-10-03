Theo Kyiv Independent, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 3/10 đã thông báo về việc quân đội nước này triển khai UAV để tập kích nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở vùng Orenburg.

"Lệnh sơ tán đã được ban bố ở cơ sở này. Đây là nhà máy lọc dầu duy nhất của tỉnh Orenburg và là mắt xích quan trọng trong mạng lưới năng lượng nội địa của Nga", phía SBU cho biết.

Truyền thông địa phương tiết lộ, nhà máy Orsknefteorgsintez nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 1.400km, và là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, có công suất chế biến 6,6 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu của Nga tại Orenburg sau đòn tập kích UAV của Ukraine. Ảnh: KI

Thống đốc Orenburg Evgeny Solntsev cũng xác nhận vụ việc, nhưng khẳng định hoạt động của nhà máy không bị gián đoạn. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang dọn dẹp hiện trường.

Trong thời gian gần đây, Ukraine thường xuyên sử dụng UAV để tập kích các cơ sở lọc dầu của Nga. Báo cáo của SBU nói rằng hiện công suất lọc dầu của Nga đã giảm khoảng 40%, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu của Moscow.

Viện trợ quân sự cho Kiev bị ảnh hưởng vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Đài RT ngày 3/10 cho biết, tờ Telegraph mới đây đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Ukraine, tiết lộ rằng những cuộc thảo luận về viện trợ vũ khí giữa Kiev và Washington đã bị đình trệ vì chính phủ Mỹ đóng cửa.

"Tôi không nghĩ các cuộc thảo luận có thể tiếp tục. Lo ngại lớn nhất của chúng tôi là các kế hoạch trong tương lai bị ảnh hưởng, khi nhân sự của Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng không còn làm việc. Chúng tôi sẽ phải lãng phí thời gian đáng quý vì tình trạng đóng cửa này", một quan chức Ukraine nói với Telegraph.

Cũng theo quan chức trên, Ukraine cần có một dòng chảy vũ khí liên tục, không gián đoạn, trong bối cảnh Nga đang tăng cường sức ép "chưa từng có".

Ở một diễn biến liên quan, một số quan chức Mỹ tiết lộ rằng chính phủ nước này khả năng cao sẽ không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng các loại tên lửa có tầm bắn ngắn hơn vẫn đang được cân nhắc.