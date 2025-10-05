Cháy ở nhà máy lọc dầu của Nga. Ảnh: Pravda

Tờ Kyiv Independent dẫn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, UAV của nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất, hiện đại nhất của Nga ở Kirishi thuộc vùng Leningrad. Các nhân chứng cho hay, cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Kirishi sau vụ tấn công.

Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko đã xác nhận vụ tấn công nhưng cho hay, đám cháy đã được dập tắt. Quan chức này nói thêm, lực lượng phòng không đã bắn hạ 7 UAV trên bầu trời Kirishi.

Nhà máy lọc dầu Kirishi cách biên giới Ukraine hơn 800km, là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga. Cơ sở này được khánh thành vào năm 2017 và đã 3 lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của UAV Ukraine.

Trong năm qua, lực lượng Ukraine đã tăng cường tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, làm gián đoạn hoạt động và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên toàn nước Nga. Kiev coi các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp, cung cấp tài chính và nhiên liệu cho các hoạt động quân sự của Moscow.

Hôm qua (4/10), không quân Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã phóng hơn 100 UAV và 3 tên lửa đạn đạo Iskander vào nước này. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã bắn hạ 73 UAV và 3 tên lửa, khiến các mảnh vỡ rơi xuống 25 địa điểm.

Hãng TASS dẫn thông báo của nhà cung cấp năng lượng địa phương của Ukraine cho biết, một số cơ sở năng lượng ở vùng Chernigov đã bị hư hại sau khi nổ lớn xảy ra. Khoảng 50.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Theo Pravda, Bộ Năng lượng Ukraine ngày 4/10 đã triệu tập cuộc họp điều phối khẩn cấp của G7+ để yêu cầu quốc tế hỗ trợ sau khi Nga tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này vào đêm 3/10 rạng sáng 4/10.

Tập đoàn Naftogaz, công ty dầu khí quốc gia lớn nhất Ukraine, mô tả đó là cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng với quy mô lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra.

Thứ trưởng Năng lượng Ukraine Roman Andarak đã thông báo tóm tắt cho các đối tác quốc tế về cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất khí đốt của nước này. Quan chức này tuyên bố: "Rõ ràng đó là một nỗ lực nhằm khiến người dân Ukraine không có điện và nhiệt trong giai đoạn thu đông. Nga vẫn chưa từ bỏ kế hoạch đẩy Ukraine vào bóng tối trước mùa sưởi ấm mới".