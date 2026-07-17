Theo tờ The Guardian, Thủ tướng Anh Starmer ngày 16/7 đã tới Kiev để gặp mặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là chuyến công du cuối cùng của ông Starmer trên cương vị thủ tướng Anh và lãnh đạo Công đảng cầm quyền ở xứ sở sương mù.

"Tôi tin Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Họ đã chứng minh rằng chiến thắng không chỉ phụ thuộc vào quy mô quân đội, mà còn ở chiến thuật. Quân đội Ukraine hiện là 'cỗ máy chiến đấu' hiệu quả nhất châu Âu. Trong suốt thời gian qua, tôi đã chứng kiến tinh thần kiên cường phi thường của người dân Ukraine và ý chí sắt đá của một dân tộc không chịu khuất phục", ông Starmer cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Starmer khẳng định việc chuyển giao quyền lực ở Anh sẽ không làm thay đổi quan hệ giữa London và Kiev. "Việc nước Anh sắp có thủ tướng mới trong vài ngày tới hoàn toàn không làm thay đổi điều đó. Cam kết của Anh vẫn sẽ không dao động, sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ luôn bền vững", ông Starmer nói.

Tại Kiev, ông Starmer cũng công bố gói tài trợ 300 triệu Euro nhằm hỗ trợ Ukraine tiếp nhận một phi đội gồm 16 tiêm kích Gripen do Thụy Điển sản xuất vào năm 2029.

Theo truyền thông Anh, ông Andy Burnham sẽ trở thành lãnh đạo Công đảng thay cho ông Starmer vào ngày 17/7. Tới ngày 20/7, ông Burham sẽ chính thức được Vua Charles III bổ nhiệm làm thủ tướng Anh. Ông Burham sẽ là thủ tướng thứ 5 của Anh kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.