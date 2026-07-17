Ông Andy Burnham. Ảnh: EPA

Theo hãng TASS, do Công đảng là đảng cầm quyền nên ông Andy Burnham, 56 tuổi sẽ đảm trách chức thủ tướng sau khi ông Keir Starmer từ nhiệm. Quá trình chuyển giao dự kiến diễn ra vào ngày 20/7.

Cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester là ứng cử viên duy nhất tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Công đảng trung tả nhằm thay thế Thủ tướng sắp mãn nhiệm Keir Starmer. Việc ông Burnham hôm nay (17/7) được công bố là lãnh đạo mới của đảng đã được dự đoán trước, khi ông nhận được đề cử của 379 trong tổng số 403 nghị sĩ Công đảng tại Hạ viện Anh.

Trong bài diễn văn đầu tiên trên cương vị lãnh đạo Công đảng, ông Burnham phát biểu: “Chúng ta sẽ mang lại hy vọng cho người dân. Đây là một khoảnh khắc đầy tự hào và xúc động đối với tôi và gia đình. Tôi đã sẵn sàng cho trọng trách này”.

Ông Burnham đã được xem là người kế nhiệm chức thủ tướng Anh trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, ông vẫn chưa công bố nhiều chi tiết về các ưu tiên chính sách của mình. Khi chuyển đến số 10 phố Downing, ông Burnham vẫn là một gương mặt còn khá xa lạ đối với nhiều cử tri bên ngoài thành phố Manchester.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt để có một ghế trong Quốc hội Anh cách đây một tháng, ông Burnham cam kết xây dựng một nền chính trị “dựa trên sự đoàn kết và hy vọng” cũng như một nền kinh tế giúp tăng trưởng đồng đều trên khắp đất nước.

Ông Burnham được đánh giá có phong cách lãnh đạo thoải mái hơn so với người tiền nhiệm Keir Starmer vốn khá nghiêm nghị. Ông Burnham được coi là một trong những chính trị gia có khả năng truyền đạt và kết nối cử tri tốt nhất của Công đảng.

Tuy nhiên, tương tự người tiền nhiệm, ông Burnham sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm nền kinh tế trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng do tác động của các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông cùng tình trạng quá tải của các dịch vụ công tại Anh.