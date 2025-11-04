Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi viết rằng ông đang thị sát khu vực tiền tuyến ở tỉnh Donetsk và nghe báo cáo từ các chỉ huy Ukraine về tình hình chiến sự cũng như những nhu cầu cấp thiết.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi và các sĩ quan. Ảnh: Oleksandr Syrskyi/Telegram

Ông Syrskyi cho biết: “Chúng tôi đang tăng cường cho binh sĩ nhiều vũ khí và trang thiết bị, nhất là các hệ thống máy bay không người lái (UAV). Chúng tôi đang tăng cường áp lực trên mặt trận Dobropillia, và tiếp tục giải phóng cũng như ‘dọn dẹp’ nhiều khu vực, nhằm mục đích buộc đối phương phải phân tán lực lượng và không thể tập trung hoàn toàn vào thành phố Pokrovsk”.

Bài đăng của Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine sau đó tiết lộ các đơn vị tấn công Kiev thời gian qua ở hướng Dobropillia đã giành được một số lợi thế trước quân Nga.

Nga chặn quân Kiev giải vây cho Pokrovsk

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/11 cho hay, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã ngăn chặn ba cuộc giải vây cho Pokrovsk được lực lượng Ukraine phát động từ khu vực Hryshyne.

Đoạn trích trong thông cáo của quân Nga viết: “Ba nỗ lực giải thoát cho các lực lượng Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk do những đơn vị lính đánh thuê nước ngoài thực hiện đã bị chặn đứng. Đối phương đã tổn thất hơn 30 quân nhân”.

Theo bản đồ được trang Deep State cung cấp, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh giữa quân Nga và các đơn vị phòng thủ của Ukraine, đã lan đến ngoại vi khu vực Hryshyne.