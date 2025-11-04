Tờ Kyiv Post dẫn lời Hải quân Ukraine cho hay: "Ngoài việc phá hủy các thiết bị trinh sát và giám sát của Nga, một đội tên lửa chống tăng của đối phương cũng đã bị tiêu diệt".

Ukraine cho biết thêm, phía Nga đã cố gắng mô tả vụ việc như một chiến thắng bằng cách chia sẻ đoạn video về một tàu hải quân Ukraine bị máy bay không người lái (UAV) Lancet tấn công. Song, Ukraine nhấn mạnh, các lực lượng Kiev đã triển khai thành công một UAV cảm tử trong cuộc tấn công, đồng thời công bố đoạn video để chứng minh.

Video: Kyiv Post

"Tháp Boyko" ám chỉ các giàn khoan khí đốt và dầu ở Biển Đen, bao gồm cả giàn khoan Sivash. Sau khi bán đảo Crưm sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào năm 2014, các giàn khoan này đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Tới năm 2022, Nga đã lắp đặt các hệ thống tình báo điện tử, thiết bị chiến đấu và hệ thống thủy âm trên các giàn khoan, sử dụng chúng để giám sát không gian trên mặt nước, trên không và dưới nước giữa bán đảo Crưm và vùng Odessa.

Kể từ đó, các lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện nhiều hoạt động đặc biệt trong khu vực. Mặc dù Kiev đã giành lại quyền kiểm soát các giàn khoan chiến lược này vào năm 2023, nhưng quân Nga vẫn có những nỗ lực tái chiếm.

Giàn khoan Sivash có trọng tải 10.870 tấn, dài 79,6m, rộng 47,7m và có thể chứa 60 nhân sự. Cơ sở này có thể lưu trữ 2.340 tấn hàng tiếp tế và phát điện tối đa 4 MW. Giàn khoan còn có một bãi đáp trực thăng phục vụ các máy bay nặng 12,8 tấn.

Trong khu vực gần với các giàn khoan, một đơn vị thuộc Hải quân Nga có tên gọi Espanyola đã được thành lập vào năm 2024 để chống lại các lực lượng Ukraine. Trên thực tế, Espanyola không thuộc Bộ Quốc phòng Nga và được thành lập dưới sự bảo trợ của người đứng đầu Crưm do Moscow bổ nhiệm là ông Sergei Aksyonov. Mục đích hoạt động của Espanyola là củng cố khả năng phòng thủ ven biển.