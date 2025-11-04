Theo báo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 cho biết, Kiev và các đồng minh châu Âu chưa có một kế hoạch hòa bình rõ ràng, nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình đều phải có sự tham gia của Mỹ.

"Với tư cách là tổng thống Ukraine, tôi chưa thấy một kế hoạch nào như vậy. Đang có nhiều thông tin về một kế hoạch hòa bình 12 điểm do châu Âu soạn thảo, nhưng đến hiện tại chỉ có một số ý tưởng và đề xuất đơn lẻ từ các nước châu Âu khác nhau. Mọi sáng kiến hòa bình phải được thảo luận với sự tham gia của Mỹ, vì không thể chuyển sang giai đoạn ngoại giao nếu thiếu hỗ trợ chính trị và quân sự từ Washington", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin cho rằng Nga đang tham gia vào các cuộc đàm phán tiềm năng. "Đó là một điều kỳ lạ. Ở thời điểm này, ngay cả tổng thống Mỹ cũng không thể buộc họ ngồi vào bàn thương lượng", ông Zelensky nhận xét.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cách đây không lâu, hãng thông tấn Bloomberg đã đưa tin về việc Ukraine cùng các đối tác châu Âu đang xây dựng một sáng kiến hòa bình 12 điểm. Kế hoạch này kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức dọc theo các đường giới tuyến giao tranh hiện tại. Sau khi ngừng bắn, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán về lãnh thổ, nhưng với một điều kiện tiên quyết là không công nhận các khu vực của Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Moscow.

Về tình hình giao tranh, Tổng thống Zelensky cho hay, có khoảng 30% các cuộc đụng độ ở tiền tuyến xảy ra xung quanh thành phố Pokrovsk, nhưng binh lính Ukraine vẫn đang nỗ lực đẩy lùi đối phương.

"Nga đã không đạt được bước tiến nào ở Pokrovsk trong vài ngày qua. Hiện có khoảng 300 lính Nga đang hoạt động ở khu vực này. Nhưng tần suất không kích của Nga là rất lớn, khiến tình hình trở nên khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi đang có lợi thế ở Kupiansk và sẽ sớm thực hiện một chiến dịch quét sạch đối phương tại đây", ông Zelensky thông tin.