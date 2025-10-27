Trong cuộc họp báo hôm 26/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những tuyên bố của phía Nga về việc đang bao vây hàng nghìn lính Ukraine ở thành phố Pokrovsk tại tỉnh Donetsk và thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv.

Ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: Trang web của Tổng thống Ukraine

Trang RBC Ukraine dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Mục đích của những phát biểu như vậy là nhằm khơi dậy sự sợ hãi. Tuy nhiên, những thông tin đó xuất hiện lần này nhắm vào Mỹ nhằm tạo cảm giác như Nga đang giành được ưu thế trên thực địa”.

Ông Zelensky cho biết ông mỗi ngày đều nhận thông tin cập nhật từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine và Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi. Ông nhấn mạnh, các lực lượng Kiev "vẫn kiểm soát được tình hình".

Nga lên tiếng về lệnh trừng phạt từ Mỹ

Đài RT đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 26/10 mô tả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp lên nước này là “bước đi thiếu thân thiện”.

"Những động thái như vậy gây tổn hại cho triển vọng khôi phục quan hệ song phương. Nhưng điều này không có nghĩa nước Nga phải từ bỏ các tham vọng của mình. Chúng tôi phải làm những điều có lợi cho mình. Lợi ích của nước Nga bao gồm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia, trong đó có Mỹ”, ông Peskov cho hay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin có phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở thủ đô Budapest của Hungary, đồng thời áp lệnh trừng phạt mới với 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.