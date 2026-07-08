Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8/7 đã đưa ra bình luận về việc Ukraine từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời ở thành phố Konstantinovka để nhận lại thi thể binh sĩ tử trận.

"Kiev đã từ chối nhận lại binh lính của mình. Họ không nhận lại tù binh, thi thể binh sĩ hay những người bị thương. Đây là điều chưa từng có tiền lệ, chưa từng xảy ra trong lịch sử. Từ trước tới nay, việc tiếp nhận thi thể các binh sĩ đã hy sinh trên chiến trường luôn được coi là nghĩa vụ bắt buộc. Bằng mọi cách, các bên sẽ đạt được thỏa thuận thu hồi hoặc trao trả thi thể", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã từ chối tham gia vào kế hoạch bàn giao thi thể các binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Konstantinovka - thành trì chiến lược ở Donetsk.

Theo giới quan sát, Konstantinovka là một trong những thành phố then chốt thuộc "vành đai pháo đài" ở miền đông Ukraine, cùng với Sloviansk và Kramatorsk. Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Kiev vẫn phủ nhận việc thành phố này đã thất thủ.

Ukraine tập kích hàng loạt tàu dầu của Nga ở Biển Azov

Theo Kyiv Independent, Chỉ huy lực lượng UAV Ukraine Robert Brovdi ngày 8/7 đã thông báo về việc quân đội nước này tấn công 9 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối của Nga" trong ngày qua.

UAV Ukraine tập kích hàng loạt tàu chở dầu của Nga. Video: Kyiv Independent

"Tính trong vòng 72 giờ qua, chúng tôi đã tập kích thành công tổng cộng 19 tàu chở dầu của Nga ở Biển Azov, bên cạnh đó là 1 tàu chở hàng và một phà ở bán đảo Crưm", ông Brovdi thông tin.

Ngoài tàu thuyền, các đơn vị UAV của Ukraine trong những ngày qua cũng tấn công một kho chứa nhiên liệu tại thành phố Kerch, một trung tâm hậu cần ở bán đảo Crưm và hai hệ thống phòng không S-400 "Triumf" của Nga, bao gồm một hệ thống ở tỉnh và một hệ thống tại Crưm.

Theo truyền thông Ukraine, "hạm đội bóng tối" là cụm từ chỉ các đội tàu chở dầu của Nga đang hoạt động bí mật để lách các lệnh cấm vận quốc tế.