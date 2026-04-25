Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/4 đã bác bỏ đề xuất gần đây của Đại sứ Pháp tại Moscow Nicolas de Rivieres, cáo buộc châu Âu đang tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực đối thoại nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

"Các đề xuất do Pháp khởi xướng trong khuôn khổ 'Liên minh Tự nguyện' chỉ nhằm phục vụ lợi ích của Kiev và các nước châu Âu ủng hộ Ukraine, chứ không phản ánh một hướng tiếp cận cân bằng. Những ý tưởng này là viển vông, xa rời thực tế và bị bóp méo nghiêm trọng. Ở thời điểm hiện tại, không có quốc gia châu Âu nào được tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán hòa bình", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow. Ảnh: TASS

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích châu Âu vì thúc đẩy các sáng kiến với mục tiêu cuối cùng là áp đặt kết quả lên Nga, qua đó cản trở các nỗ lực đối thoại 3 bên do Mỹ thúc đẩy.

"Theo cách nhìn của Moscow, việc tiếp tục mô tả Ukraine như một 'nạn nhân' là nỗ lực của giới chức châu Âu nhằm né tránh trách nhiệm đối với sự đổ vỡ của thỏa thuận Minsk, cũng như biện minh cho vai trò của họ trong việc làm leo thang căng thẳng dẫn đến xung đột hiện nay", phía Nga nhấn mạnh.

"Liên minh Tự nguyện" là nhóm hơn 30 quốc gia, chủ yếu thuộc châu Âu, được thành lập nhằm lập kế hoạch triển khai quân gìn giữ hòa bình, tăng cường phòng thủ và đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu một thỏa thuận hòa bình được thiết lập.