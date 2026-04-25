Trong thông cáo trên mạng Telegram ngày 24/4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận các cuộc tấn công tên lửa “có hệ thống” của quân Nga dọc lưu vực sông Oskil đã khiến cho tuyến hậu cần của Kiev ở mặt trận Kupiansk gặp nhiều khó khăn.

Pháo binh Ukraine khai hỏa. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Công tác hậu cần cho các đơn vị Ukraine ở đó được thực hiện thông qua đường thủy và máy bay không người lái (UAV) hạng nặng. Bộ chỉ huy đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường khả năng tác chiến phòng không và chống UAV đối phương theo hướng Kupiansk. Trong những điều kiện khó khăn như vậy, chúng tôi luôn chú trọng đến việc hỗ trợ các binh sĩ đang tham chiến ở tiền tuyến”, một phần thông cáo viết.

Được biết, ở thời điểm hiện tại, các lực lượng Nga đang nắm giữ lưu vực sông Oskil nằm ở phía bắc thị trấn Kupiansk.

Nga tuyên bố giành ưu thế gần Kramatorsk

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (25/4), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói các đơn vị Nga thời gian qua đã giành được ưu thế trước quân Ukraine tại một số khu định cư ở phía đông thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk.

“Quân Nga đang mở rộng vùng kiểm soát ở các khu định cư Minkivka và Markove nằm gần Kramatorsk”, ông Marochko nói.

Bản đồ được chuyên trang Deep State công bố sáng 25/4 cho thấy, các đơn vị Nga đang tạo thế gọng kìm nhằm vào khu định cư Minkivka. Trong khi đó ở làng Markove, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa các lực lượng Moscow và quân phòng thủ Ukraine, đang bao trùm một nửa địa phận làng Markove.