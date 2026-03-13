Ảnh: Kyiv Independent.

Theo Kyiv Independent, Ukraine đã phủ nhận cáo buộc và lên án hành động của Hungary là hành vi trộm cắp. Ngân hàng nhà nước Oschadbank của Ukraine xác nhận đã được trả lại xe chở tiền.

Ngày 5/3, Hungary đã bắt giữ 7 nhân viên của Oschadbank khi họ đang vận chuyển tiền mặt và vàng từ Áo về Ukraine. Một ngày sau, các nhân viên được thả nhưng Budapest giữ lại tiền mặt, vàng và phương tiện vận chuyển của Oschadbank. Ngân hàng này cho biết sẽ có hành động pháp lý để thu hồi các tài sản vẫn đang bị giữ ở Hungary.

Ban đầu, các quan chức Hungary cho biết, nhân viên ngân hàng Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền. Tuy nhiên, sau đó nghị sĩ Hungary Janos Lazar cho hay, việc tịch thu hơn 80 triệu USD tài sản của Ukraine có liên quan tới nguồn cung cấp dầu đến Hungary bị Ukraine chặn. Ông Lazar tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không trả lại tiền cho Ukraine. Chúng tôi đang chờ xem khi nào đường ống dẫn dầu mở trở lại cũng như chờ đợi các khoản chuyển tiền tiếp theo của Ukraine đi qua Hungary".

Quốc hội Hungary đã thông qua một dự luật do đảng Fidesz của Thủ tướng Orban đề xuất, cho phép cơ quan thuế giữ lại tiền mặt và vàng trong 60 ngày để điều tra nguồn gốc và điểm đến của các tài sản này.

Tranh chấp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Kyiv và Budapest về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba. Đường ống Druzhba, chuyển dầu thô từ Nga tới Hungary và Slovakia, đã ngừng hoạt động kể từ cuối tháng 1. Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố tình phá hoại và yêu cầu được tiếp cận đường ống.