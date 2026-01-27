Theo hãng tin CNN, không ai thể hiện tâm trạng tốt hơn Thủ tướng Canada Mark Carney, người có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 21/1 khiến ông Trump tức giận. Ông Carney nói: "Chúng ta đang ở giữa một sự đổ vỡ, không phải là một quá trình chuyển đổi".

Nhà lãnh đạo Canada cũng đưa ra lời kêu gọi tập hợp "các cường quốc tầm trung", đồng thời cảnh báo "nếu không ngồi vào bàn, các bạn sẽ nằm trong thực đơn".

Lãnh đạo các quốc gia châu Âu. Ảnh: WPA Pool

Các nhà phân tích nhận xét, hiện có những dấu hiệu cho thấy phương Tây đã nhận ra rằng phản kháng thẳng thắn là cách tiếp cận tốt hơn so với lặng lẽ thỏa hiệp. Bên cạnh việc phẫn nộ với những tuyên bố của ông Trump về Afghanistan, người châu Âu tỏ ra kinh ngạc và thể hiện sự bất bình trước những lời đe dọa của ông Trump về việc áp thuế với 8 quốc gia thành viên NATO nếu không ủng hộ Mỹ giành quyền kiểm soát đảo Greenland thuộc Đan Mạch.

Châu Âu đã cảnh báo sẽ áp thuế trả đũa. Nghị viện châu Âu cũng đáp trả bằng cách tạm dừng thỏa thuận thương mại Liên minh châu Âu (EU) - Mỹ. Ngoài ra, Anh, Pháp, Đức và Italia đều từ chối lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ khởi xướng vì không muốn lệ thuộc vào ông Trump, người sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng.

Sau đó, ông Trump đã rút lại đe dọa áp thuế và giảm bớt những tuyên bố gay gắt về việc có thể dùng vũ lực để thâu tóm Greenland.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói: "Chúng ta đã thành công trong việc kiềm chế, không leo thang căng thẳng nhưng cũng bằng cách giữ vững lập trường... Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa vì một châu Âu độc lập".

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: The Guardian

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever có những phát biểu rõ ràng hơn. Ông De Wever cho biết: "Chúng ta từng phụ thuộc vào Mỹ, vì vậy chúng ta đã chọn cách khoan dung nhưng giờ đây quá nhiều lằn ranh đỏ đang bị vượt qua đến nỗi bạn phải lựa chọn... Nếu bây giờ nhượng bộ, bạn sẽ mất đi lòng tự trọng và có lẽ đó là điều quý giá nhất bạn có trong một nền dân chủ. Nếu châu Âu đã học được điều gì thì rất có thể chỉ vài tuần hoặc ít hơn nữa, đợt kịch tính xuyên Đại Tây Dương tiếp theo sẽ xảy ra, cho dù đó lại là Greenland, Ukraine, thuế quan hay một lĩnh vực nào khác trở thành trọng tâm của ông Trump".

Gregoire Roos, Giám đốc các chương trình châu Âu và Nga tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia có trụ sở tại Anh nhận xét: "Mối đe dọa trước mắt đã tạm lắng và phương án quân sự hiện đã bị loại bỏ cho đến khi được khôi phục".

Ông Roos lập luận, mối đe dọa thực sự đối với châu Âu là sự thống trị kinh tế của Mỹ, được chứng minh qua việc châu Âu vẫn phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Mỹ. EU vẫn dễ bị tổn thương trước áp lực từ đồng minh thân cận nhất của khối và Washington có thể gây áp lực bằng nhiều cách mà không cần sử dụng vũ lực.

Theo các chuyên gia, liệu người châu Âu có thể hiện sự đoàn kết và nhanh chóng phản ứng trước tình hình đầy biến động này không lại là vấn đề khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cũng có mặt tại Thụy Sĩ tuần trước, cho biết tới hiện tại, châu Âu vẫn chưa làm được điều đó. "Mới năm ngoái, cũng tại Davos, tôi đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng những câu như sau: Châu Âu cần biết cách tự vệ. Một năm đã trôi qua và chẳng có gì thay đổi”.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích quân sự Mick Ryan, cộng tác viên tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, bình luận trên không hoàn toàn đúng. “Châu Âu đã thay đổi đáng kể trong suốt cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine và đã tăng cường hỗ trợ quân sự, kinh tế và tình báo cho Kiev". EU đã xây dựng một quỹ khổng lồ để Ukraine mua vũ khí, cung cấp hàng tỷ USD tín dụng và tăng cường sản xuất quân sự của riêng mình.