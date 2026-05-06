Nhiều tàu mắc kẹt trên biển sau khi eo Hormuz bị đóng cửa. Ảnh: Al Jazeera

Theo hãng tin CNN, khi tình trạng bế tắc ở vùng Vịnh kéo dài, các công nhân hàng hải, trong đó có nhiều người tới từ các nước nghèo và đang phát triển, thấy mình bị mắc kẹt trên biển giữa áp lực thương mại từ các chủ tàu, các mối đe dọa an ninh từ thiết bị không người lái, thủy lôi và sự bảo vệ pháp lý hạn chế.

Ông Damien Chevallier, Giám đốc Bộ phận An toàn hàng hải thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) của LHQ cho biết: "Đây là một tình huống chưa từng có tiền lệ. Có khoảng 20.000 thủy thủ mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư trong gần 8 tuần. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Chúng tôi chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như vậy".

Cảnh báo này cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình mà các thủy thủ đoàn đang phải đối mặt. Nhiều người không thể vào bờ ở cả hai phía của Vịnh Ba Tư vì các cảng của Iran tiềm ẩn rủi ro vùng chiến sự, trong khi các hạn chế về thị thực và những trở ngại về hậu cần ở các quốc gia Ảrập khiến nhiều thủy thủ khó rời tàu. Lối ra hàng hải, qua eo biển Hormuz trên thực tế vẫn đóng cửa.

Ông Chevallier nói thêm: “Khoảng 800 - 1.000 tàu muốn đi qua eo biển Hormuz để rời khỏi khu vực".

Kể từ khi xung đột nổ ra, Iran đã tìm cách áp đặt các quy tắc hàng hải mới ở Vịnh Ba Tư, cho phép các tàu từ những quốc gia được gọi là “thân thiện” đi qua eo biển để đổi lấy phí. Đáp lại, Mỹ đã phong tỏa hải quân nhắm vào các tàu ra - vào các cảng của Iran, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải biển rằng họ có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu trả những khoản phí đó cho Tehran.

Các biện pháp đối lập trên đã tạo ra bế tắc, khiến giao thông qua điểm nghẽn chiến lược này gần như bị tê liệt và chỉ có một số ít tàu đi qua tuyến đường thủy này mỗi ngày so với mức hơn 100 tàu/ngày ​​trong điều kiện bình thường.