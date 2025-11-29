Video: Militarnyi

Đoạn video được chuyên trang quân sự Militarnyi chia sẻ mới đây cho thấy, UAV Lancet của Nga đang bay trên không phận một khu vực chưa xác định ở Ukraine thì bất ngờ một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) màu đen xuất hiện và bay áp sát.

Ngay lập tức, binh sĩ Nga liền điều khiển UAV Lancet quay đầu nhằm chạy thoát sự truy đuổi của khí tài đối phương. Tuy nhiên, chiếc FPV Ukraine nhanh chóng áp sát trước khi thực hiện đòn tấn công vào UAV Nga. Đòn tập kích đã khiến UAV Lancet bị phá hủy hoàn toàn. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm đoạn video trên được quay.

UAV Lancet bị FPV Ukraine phá hủy trên không. Ảnh: Militarnyi

Theo Militarnyi, UAV Lancet trong những năm gần đây là một vấn đề nghiêm trọng mà quân đội Ukraine phải đối mặt do tính hiệu quả của khí tài cảm tử này khi tác chiến. Do vậy, các lực lượng vũ trang Kiev buộc phải phát triển một số vũ khí đủ khả năng khắc chế phần nào UAV Lancet, trong đó gồm đẩy mạnh chế tạo các khí tài cảm tử đánh chặn.

Một trong những khí tài đánh chặn được các tập đoàn quốc phòng Ukraine phát triển, đưa vào sản xuất hàng loạt và trang bị cho quân đội là FPV STING. Theo dữ liệu được Militarnyi công bố, các binh sĩ Ukraine đã sử dụng FPV STING để vô hiệu hóa hàng nghìn UAV Shahed và Gerber của Nga.