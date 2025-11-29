Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ Pravda trích thông cáo hôm nay (29/11) của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết “Tại hướng Kupiansk, 11 cuộc giao tranh đã nổ ra gần các khu vực Pishchane, Kupiansk, Petropavlivka và Kruhliakivka. Ở mặt trận Lyman, đối phương đã phát động 38 cuộc tấn công. Còn tại mặt trận Pokrovsk, các đơn vị phòng thủ Ukraine đã đẩy lui 82 vụ tập kích của Nga tại nhiều khu định cư như Fedorivka, Rodynske, Kotlyne, Udachne,…”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình giao tranh do trang Deep State chia sẻ, quân Nga đang triển khai nhiều đơn vị tại mặt trận Pokrovsk, miền đông Ukraine và phát động tấn công vào các khu định cư Kotlyne, Udachne, Rodynske và thành phố Pokrovsk.

Bản đồ tình hình mặt trận Pokrovsk, Ukraine. Ảnh: Deep State

Kiev cử phái đoàn đến Mỹ để bàn kế hoạch hòa bình

Theo báo Pravda, phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu hôm 29/11 đã khởi hành đến Mỹ để thảo luận với các đai diện Washington về dự thảo kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Umerov viết trên kênh Telegram: “Ukraine sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ theo cách thức xây dựng nhất có thể. Chúng tôi hy vọng kết quả của các cuộc tiếp xúc ở Geneva, Thụy Sĩ sẽ mang đến một thỏa thuận tại Mỹ. Tôi mong đợi báo cáo của phái đoàn Ukraine sau cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 30/11 tới. Ukraine đang nỗ lực vì một nền hòa bình xứng đáng”.

Theo tờ Financial Times, trong đề xuất hòa bình 28 điểm do phía Mỹ đưa ra vào tuần trước có một số điều khoản yêu cầu Kiev công nhận bán đảo Crưm và một số khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Moscow, thuộc lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, sau khi các quan chức Mỹ và Ukraine hội đàm tại Geneva, Thụy Sĩ vào đầu tuần này, bản dự thảo trên đã được rút gọn còn 19 điểm.