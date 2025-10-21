Trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm 20/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, các lực lượng vũ trang Kiev sẽ không rút quân khỏi khu vực Donbass, miền đông nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trang tin Mezha dẫn lời ông Zelensky phát biểu: “Suy nghĩ của phía Nga không thay đổi. Họ muốn chúng tôi rút hoàn toàn khỏi các khu vực Donetsk và Luhansk (2 khu vực hợp thành vùng Donbass). Tôi đã giải thích với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đặc phái viên của ông ấy là Steve Witkoff rằng, quan điểm của Ukraine về vấn đề này không thay đổi”.

Theo hãng tin RT, Tổng thống Mỹ Trump ngày 19/10 tuyên bố, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ và việc Ukraine phải nhượng bộ là “điều khó tránh khỏi” để đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Quân Nga tiến vào trung tâm Kupiansk

Trang Deep State của Ukraine đêm 20/10 cho hay, quân đội Nga đã tiến vào khu vực trung tâm thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv.

Tờ Pravda dẫn thông cáo từ trang Deep State viết: “Đối phương đã mở rộng khu vực kiểm soát bên trong trung tâm thị trấn Kupiansk. Tình hình tại đó hiện vẫn khó khăn, khi nhiều nhóm quân Nga đã tập hợp đủ binh sĩ và cố gắng tiến về phía nam thị trấn”.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự do Deep State công bố cho thấy, vùng đỏ, tức nơi quân Nga kiểm soát, vẫn ở phía bắc Kupiansk vào ngày 19/10. Tuy nhiên, đến hôm nay (21/10), vùng đỏ đã lan vào trung tâm thị trấn.