Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 đã đưa ra những nhận định về vấn khả năng Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News.

Khi được người dẫn chương trình hỏi rằng liệu Nga có sẵn sàng kết thúc xung đột mà không giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ của Ukraine hay không, ông Trump trả lời rằng việc Kiev phải nhượng bộ là khó tránh khỏi.

"Ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) chắc chắn sẽ lấy được một phần. Họ đã giao tranh nhiều năm, và Nga đã giành được một số 'tài sản' nhất định", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông hy vọng Moscow và Kiev có thể đi tới một thỏa thuận, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

"Ukraine đã hỏi tôi liệu họ có thể được cung cấp Tomahawk hay không, và tôi đang xem xét điều đó. Nhưng chúng tôi không thể trao hết vũ khí cho họ, điều đó là không thể. Tôi đã rất tốt với Tổng thống Zelensky và với Ukraine, nhưng nếu điều đó khiến chúng ta thiếu hụt, tôi không muốn làm vậy. Tôi không thể đặt nước Mỹ vào thế rủi ro", ông Trump nói.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky ngày 19/10 mô tả việc nhượng bộ lãnh thổ là "món quà" với Nga, nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không nhận được bất kỳ thứ gì như vậy.

"Nga sẽ không nhận được 'món quà' nào. Chúng tôi đang trao đổi với các nhà lãnh đạo châu Âu để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có chung lập trường về việc gây áp lực lên Nga. Ukraine sẽ không tặng bất kỳ 'món quà' nào cho đối phương và không quên bất cứ thứ gì", ông Zelensky tuyên bố.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Tổng thống Putin muốn Ukraine trao toàn bộ quyền kiểm soát vùng Donetsk cho Nga để chấm dứt cuộc xung đột. Ở thời điểm hiện tại, Nga đang kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine.