"Đúng, tôi đồng ý. Nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc chiến này và đi đến các cuộc đàm phán hòa bình, một cách khẩn cấp và bằng con đường ngoại giao, chúng ta cần phải ở nguyên vị trí hiện tại”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được chương trình Meet the Press của NBC phát sóng hôm 19/10.

Cũng theo ông Zelensky, Kiev sẽ không chấp nhận mất "thêm" phần lãnh thổ nào cho Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Telegraph

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, ông sẵn sàng đàm phán "dưới mọi hình thức, song phương, 3 bên" nhưng chỉ khi tình trạng giao tranh đã chấm dứt. "Không phải dưới tên lửa, không phải dưới máy bay không người lái (UAV)", ông Zelensky cho hay.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary hay không, ông Zelensky trả lời: "Tôi đã sẵn sàng".

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky xác nhận, cho đến nay ông Trump vẫn từ chối cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev.

Trong khi đó, Nga cho hay, để lệnh ngừng bắn có hiệu lực thi hành, các lực lượng Kiev phải rút quân khỏi những khu vực Nga đã giành được quyền kiểm soát ở Ukraine, ngừng huy động quân đội và dừng nhận viện trợ quân sự từ nước ngoài. Moscow cũng yêu cầu Kiev công nhận thực tế lãnh thổ mới và từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Nga Putin cũng tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky, nhưng chỉ khi một hiệp ước hòa bình sẵn sàng để ký kết.