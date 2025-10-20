Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (20/10), ông Pushilin khẳng định, các lực lượng vũ trang Moscow “đang cải thiện các vị trí nằm dưới sự kiểm soát của họ theo hướng mặt trận Kostiantynivka thuộc vùng Donbass, Ukraine”.

Các binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

“Thông tin tình báo của chúng tôi cho biết, các lực lượng Nga đã tiến đến vùng ngoại ô Kostiantynivka và đây là dấu hiệu báo trước cho những cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố này”, ông Pushilin cho biết.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở khu vực Donbass do trang Deep State của Ukraine cung cấp, vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và nhiều đơn vị phòng thủ Kiev, chỉ còn cách địa phận thành phố Kostiantynivka chưa đầy 2km về hướng đông nam.

Bản đồ cập nhật tình hình ở thành phố Kostiantynivka. Ảnh: Deep State của Ukraine

Nga tố EU phá tiến trình hòa bình ở Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với giới truyền thông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang “có những động thái phá hoại tiến trình hòa bình ở Ukraine”.

Hãng tin TASS dẫn lời bà Zakharova nhấn mạnh: “Đương nhiên EU muốn làm mọi thứ để leo thang cuộc xung đột, như những gì họ từng thực hiện hồi năm 2022… Họ đã làm như vậy suốt bao năm qua, thỉnh thoảng lại ngụy trang bằng những tuyên bố về cái gọi là hòa bình, về những sáng kiến được cho là hòa bình. Trên thực tế, họ khiến mọi thứ trở nên leo thang”.

Hiện giới chức EU chưa lên tiếng bình luận về phát biểu trên của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova.