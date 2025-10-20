Trong cuộc họp báo tổ chức ở thủ đô Kiev hôm nay (20/10), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang trong giai đoạn chuẩn bị đặt mua 25 hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ.

Các bệ phóng của hệ thống Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

Nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ: “Các hệ thống phòng không Patriot sẽ được bàn giao hàng năm, với số lượng không đồng nhất theo từng năm… Các quốc gia châu Âu là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng có những hệ thống Patriot của riêng họ và các hệ thống thuộc sở hữu của Mỹ. Điều này có nghĩa, nếu tất cả mọi người cùng hợp tác và có thiện chí thì chính các hệ thống của Mỹ triển khai ở những quốc gia châu Âu đó cũng có thể được cung cấp cho chúng tôi”.

Theo tờ Kyiv Independent, các hệ thống Patriot do Mỹ bàn giao cho Kiev từ năm 2023 đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraine trước nhiều đòn tấn công đường không của quân Nga.

Quân Nga tiến vào thành phố Pokrovsk

Theo Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không của Ukraine, các đơn vị của họ trong 2 ngày qua đã vô hiệu hóa nhiều binh sĩ Nga xâm nhập vào thành phố tiền tuyến Pokrovsk, miền đông Ukraine.

“Chúng tôi kêu gọi người dân vẫn bám trụ ở Pokrovsk không nên đi lại quanh thành phố trừ khi cực kỳ cần thiết. Trong khu vực chịu trách nhiệm của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7, tình hình vẫn rất căng thẳng. Đối phương đang cố mở rộng ‘vùng xám’ quanh Pokrovsk và tìm cách tiến vào thành phố từ nhiều hướng”.

Bản đồ tình hình xung đột do trang Deep State của Ukraine công bố cho thấy, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân Ukraine và các đơn vị Nga, đã chiếm phần lớn khu vực phía nam thành phố Pokrovsk.