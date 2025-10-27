Lần đầu tiên ông Zelensky tiết lộ về quá trình phát triển tên lửa Flamingo là vào tháng 8. Theo ông, đây là tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên do Ukraine tự sản xuất và có tầm bắn lên tới 3.000km. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, Flamingo có những đặc điểm rất giống với hệ thống FP-5 do công ty quốc phòng Anh - UAE Milanion Group giới thiệu đầu năm nay tại một triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi.

Trong cuộc phỏng vấn với trang TSN hôm 26/10, Tổng thống Zelensky thừa nhận “tồn tại vấn đề về công nghệ trong quá trình sản xuất Flamingo" và "có sự chậm trễ trong việc tài trợ từ các đối tác, nhưng vấn đề này đang được giải quyết". Song, người đứng đầu Kiev nhấn mạnh chắc chắn đơn đặt hàng tên lửa Flamingo "sẽ được hoàn thành đầy đủ vào cuối năm nay".

Ukraine phóng thử tên lửa tầm xa nội địa Flamingo. Video: Pravda

Với tầm bắn được quảng cáo là 3.000km, Flamingo có khả năng vươn tới thủ đô Moscow của Nga nếu được phóng từ Ukraine. Ông Zelensky thậm chí từng đe dọa sẽ gây ra tình trạng mất điện ở các khu vực biên giới của Nga và cả thủ đô Moscow.

Tuy nhiên, truyền thông Nga đưa tin, các hệ thống phòng không của nước này từng đánh chặn thành công tên lửa Flamingo, vốn bay với tốc độ tương đối thấp. Tên lửa nội địa của Ukraine được cho trang bị động cơ từ thời Liên Xô và nhiều bộ phận có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trong khi đó, nhiều báo cáo cho hay, nhiên liệu cho tên lửa Flamingo sẽ được sản xuất tại Đan Mạch. Theo đài truyền hình DR của Đan Mạch, nhiên liệu được sản xuất tại một cơ sở ở phía nam nước này và thuộc sở hữu của FPRT, công ty con của hãng Fire Point của Ukraine và là đơn vị phát triển tên lửa Flamingo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định tên lửa Flamingo của Ukraine "nhằm mục đích tấn công sâu vào lãnh thổ Nga", đồng thời cáo buộc Đan Mạch là một trong những "nhà tài trợ cho hành động tấn công của Kiev".