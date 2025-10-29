Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, camera lắp trên UAV trinh sát của Nga khi làm nhiệm vụ trên không phận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine đã ghi lại hình ảnh các lều bạt và khí tài cơ giới của đối phương được ngụy trang và ẩn giấu trong rừng cây.

Vị trí triển khai của lữ đoàn Ukraine hứng đòn tấn công của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của quân đội Nga hôm 27/10 cho hay: “Các binh sĩ, vũ khí và khí tài quân sự trong biên chế của Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 67 của Ukraine ở gần làng Vodolazhskoye tại mặt trận Pokrovsk đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander và nhiều quả bom lượn gắn module UMPK thả từ cường kích Su-34”.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về những thông tin do phía Nga công bố.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của trang Deep State, các lực lượng Moscow đang phát động nhiều mũi tấn công nhằm vào các thành phố và khu định cư do quân phòng thủ Ukraine kiểm soát tại mặt trận Pokrovsk - Myrnohrad.