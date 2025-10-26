Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, FPV cảm tử của nước này đang lao thẳng vào xe chiến đấu HMMWV của quân đội Ukraine tại một khu vực không xác định ở tỉnh Kharkiv. Do chiếc FPV bay với tốc độ cao, nên binh sĩ Ukraine điều khiển xe HMMWV không kịp né tránh và vị trí ghế lái đã hứng trọn vụ nổ, đồng thời một phần thân trước của xe cũng bị xé toạc.

Khoảnh khắc xe HMMWV bị FPV Nga tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Trong chế độ săn tìm tự do, các binh sĩ điều khiển FPV tấn công thuộc Cụm quân phía Bắc của Nga đã phá hủy thành công xe thiết giáp HMMWV do Mỹ viện trợ cho Ukraine”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo số liệu thống kê do trang quân sự Militarnyi công bố hồi tháng 2, quân đội Ukraine lúc đó đang sở hữu khoảng 5.000 xe HMMWV nhận từ Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây khác. Những khí tài này thường được sử dụng trong các nhiệm vụ tác chiến hoặc hậu cần. Trong một số trường hợp, xe HMMWV được các kỹ sư quân sự Ukraine cải tiến thành các phiên bản pháo phản lực phóng loạt hoặc bệ phóng tên lửa phòng không.

Xe HMMWV phiên bản pháo phản lực phóng loạt. Ảnh: Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 111 của Ukraine