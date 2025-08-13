Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng, Ukraine đã không ngừng phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến để đối phó với các mối đe dọa từ Nga, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed/Geran.

Một trong những bước tiến đáng chú ý gần đây là sự ra mắt của UAV đánh chặn Bayonet, được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt các UAV tấn công của Nga.

Dựa trên các nguồn thông tin Institute for the Study of War, Focus.ua, bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ và vai trò chiến lược của Bayonet trong tác chiến hiện đại.

Máy bay không người lái 'Lưỡi lê' năm 2025. Ảnh: Militarnyi

Đặc điểm kỹ thuật của Bayonet

Theo Militarnyi và Focus.ua, Bayonet là UAV đánh chặn được thiết kế với các thông số kỹ thuật tối ưu để đối phó với các UAV/drone Shahed/Geran của Nga.

Bayonet có khả năng hoạt động ở độ cao lên tới 5km, cho phép nó tiếp cận các mục tiêu ở tầng trung của không gian chiến trường, nơi các drone Shahed thường hoạt động.

Với phạm vi hoạt động lên tới 40km, Bayonet có thể bao quát một khu vực rộng lớn, đủ để bảo vệ các mục tiêu chiến lược như cơ sở hạ tầng dân sự hoặc quân sự.

Bayonet được nâng cấp để đạt tốc độ từ 220–250 km/h, tương đương với tốc độ của các drone Shahed, giúp nó có khả năng truy đuổi và tiêu diệt mục tiêu một cách hiệu quả.

Bayonet được trang bị các tính năng tiên tiến như cất cánh và trở về tự động, cùng với khả năng khóa mục tiêu bằng hình ảnh để đảm bảo đánh chặn chính xác.

Một người điều hành có thể kiểm soát tới 15 drone Bayonet từ 3 trạm điều khiển, nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng phản ứng nhanh.

Công nghệ và thiết kế

Bayonet được phát triển với 85% linh kiện sản xuất tại Ukraine, thể hiện nỗ lực của nước này trong việc nội địa hóa sản xuất vũ khí để giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Theo Focus.ua, các nhà phát triển dự kiến sẽ hoàn thiện việc nội địa hóa 100% trong vài tháng tới, điều này không chỉ tăng cường tính độc lập mà còn giảm chi phí sản xuất và bảo trì.

Thiết kế của Bayonet tập trung vào tính cơ động và hiệu quả, với tốc độ và độ cao phù hợp để đối phó trực tiếp với các drone tự sát của Nga, vốn được sử dụng rộng rãi để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine.

Hệ thống điều khiển của Bayonet cho phép một nhà điều hành quản lý nhiều drone cùng lúc, nhờ vào công nghệ tự động hóa tiên tiến.

Tính năng khóa mục tiêu bằng hình ảnh giúp Bayonet có thể xác định và tiêu diệt các UAV địch với độ chính xác cao, ngay cả trong điều kiện chiến trường phức tạp.

Ngoài ra, khả năng hoạt động ở độ cao 5km và tốc độ tương đương Shahed giúp Bayonet duy trì lợi thế trong các tình huống truy đuổi.

Máy bay không người lái của Nga trong khung hình của máy bay không người lái đánh chặn "Bayonet" của Ukraine. Ảnh chụp màn hình/focus.ua

Vai trò chiến lược trong xung đột Nga-Ukraine

Theo Institute for the Study of War, ngày 8/8, Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa bằng drone nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng của Nga, bao gồm các kho chứa drone Shahed ở Kzyl Yul, Cộng hòa Tatarstan.

Sự xuất hiện của Bayonet là một phần trong chiến lược tổng thể của Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng không và bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

Bayonet không chỉ là công cụ phòng thủ mà còn thể hiện sự đổi mới công nghệ của Ukraine trong bối cảnh xung đột.

Việc triển khai Bayonet cho thấy Ukraine đang chuyển từ thế bị động phòng thủ sang chủ động đánh chặn, làm gián đoạn khả năng tấn công của Nga.

Một số đơn vị Ukraine đã bắt đầu sử dụng Bayonet, cho thấy drone này đã được thử nghiệm thực chiến và sẵn sàng triển khai trên quy mô lớn hơn.

Tác động và triển vọng

Sự phát triển của Bayonet là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực phòng không của Ukraine. Với khả năng đánh chặn các drone Shahed/Geran, vốn được Nga sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự, Bayonet có thể giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ các khu vực trọng yếu.

Hơn nữa, việc nội địa hóa sản xuất cho thấy Ukraine không chỉ đáp ứng nhu cầu quân sự mà còn xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng bền vững.

Trong tương lai, Bayonet có thể được tích hợp thêm các công nghệ mới, như trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc cảm biến tiên tiến, để nâng cao hiệu quả đánh chặn.

Ngoài ra, khả năng điều khiển nhiều drone từ một trạm điều khiển mở ra tiềm năng cho các chiến thuật phòng không phối hợp, tăng cường khả năng bảo vệ không phận Ukraine trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp.