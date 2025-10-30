Trong tuyên bố đưa ra đêm 29/10, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo về "tình hình chiến sự ở thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv và thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk" từ Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Pháo binh Ukraine khai hỏa. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Trang RBC Ukraine dẫn lời ông Zelensky nói: “Pokrovsk vẫn là nơi có tình hình khó khăn nhất, khi mật độ giao tranh ở đó có mức độ cao nhất và một lượng lớn quân Nga tập trung tại đây. Các lực lượng đối phương cố đạt ưu thế ở mặt trận Pokrovsk bằng mọi giá… Tình hình tại thị trấn Kupiansk những ngày gần đây cũng khó khăn, nhưng chúng tôi đang nắm được thêm quyền kiểm soát”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của trang Deep State, vùng xám, tức khu vực giao tranh giữa quân Nga và các đơn vị phòng thủ của Ukraine, đang bao trùm phần lớn khu vực phía nam thành phố Pokrovsk.

Ảnh: Deep State

Nga kiểm soát thêm làng ở Dnipropetrovsk

Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/10 tuyên bố, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới biệt lập số 36 của nước này gần đây đã giành quyền kiểm soát khu định cư Vishnevo thuộc tỉnh Dnipropetrovsk từ tay quân Ukraine.

“Việc kiểm soát làng Vishnevo ở tỉnh Dnipropetrovsk sẽ mở đường cho Cụm quân Vostok tiến thêm về phía tây. Với việc giành được làng Vishnevo và các vùng lân cận, quân Nga đã nắm trong tay một khu vực phòng thủ kiên cố của đối phương với diện tích hơn 10 km2”, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ quân đội Nga cho biết.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin được quân Nga công bố.