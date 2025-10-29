Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (29/10) viết, Lữ đoàn tấn công số 92 của quân đội Ukraine gần đây đã thực hiện một số cuộc phản công ở mặt trận Kupiansk.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Hãng tin TASS trích thông cáo viết: “Các cuộc phản công được đối phương phát động từ hai khu định cư Nechvolodovka và Moskivka ở tỉnh Kharkiv, nhằm giải vây cho các đơn vị Ukraine bị bao vây tại khu vực phía đông thị trấn Kupiansk, đã thất bại”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự do trang Deep State cung cấp, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa binh sĩ Nga và các đơn vị phòng thủ của Ukraine, đã lan khắp khu vực trung tâm Kupiansk. Trong khi đó, vùng xanh, tức các khu vực lực lượng Kiev đang nắm giữ, lại nằm ở 2 khu đông và nam của thị trấn.

Ảnh: Deep State

Ukraine phủ nhận thành phố Myrnohrad bị xâm nhập

Cụm tác chiến chiến lược phía Đông của Ukraine ngày 29/10 đã lên tiếng bác bỏ những báo cáo có nội dung “binh sĩ Nga đã xuất hiện bên trong thành phố Myrnohrad tại mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk”.

“Tình hình ở Myrnohrad và những khu vực lân cận vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine. Không có giao tranh nổ ra bên trong thành phố. Binh sĩ đối phương không có mặt ở đó”, trang RBC Ukraine dẫn tuyên bố từ đơn vị trên viết.

Những báo cáo có nội dung “binh sĩ Nga có mặt ở thành phố Myrnohrad” xuất hiện giữa bối cảnh lực lượng Moscow đang phát động nhiều mũi tấn công ở mặt trận Pokrovsk. Theo thông tin được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenky công bố hôm 27/10, các đơn vị phòng thủ nước này ở mặt trận Pokrovsk đang đối mặt với quân đối phương “đông gấp 8 lần”.