Theo Kyiv Independent, Bộ Tư lệnh Quân đoàn Số 16 của Ukraine ngày 27/10 đã thông báo về việc đơn vị này tập kích một con đập gần thành phố Belgorod, khiến nước dâng cao và cô lập lực lượng Nga từng vượt sông Siverskyi Donets để tiến vào khu định cư Vovchansk.

"Tuyến đường hậu cần của đối phương đã bị cắt đứt, lực lượng Nga ở Vovchansk hiện đã bị mắc kẹt. Chúng tôi tin rằng số lượng tù binh để trao đổi sẽ sớm tăng lên", phía Ukraine cho biết.

Vovchansk từng bị Nga kiểm soát cho đến tháng 9/2022, trước khi quân đội Ukraine giành lại thị trấn này. Tuy vậy, từ tháng 5/2024, khu vực này lại trở thành điểm nóng giao tranh khi Nga mở đợt tấn công mới, buộc nhiều dân thường phải sơ tán. Hiện lực lượng Nga đang kiểm soát một phần khu định cư này.

Trong ngày qua, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng đã tập kích thành công 2 kho nhiên liệu của Nga ở Starobilsk và Luhansk, qua đó làm gián đoạn năng lực hậu cần của đối thủ.

Về phía Nga, Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov đã thừa nhận nguy cơ ngập lụt, đồng thời cảnh báo về việc Ukraine có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công nhắm vào con đập.

Xe tăng và binh lính Nga tại tiền tuyến. Ảnh: TASS

Nga giành quyển kiểm soát 3 khu định cư ở tiền tuyến

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/10 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 3 khu định cư trong 24h qua, bao gồm Novonikolaevka và Privolnoye (vùng Zaporizhzhia) và Egorovka (vùng Dnipropetrovsk).

"Không chỉ đẩy lùi đối thủ ra khỏi các khu định cư, lực lượng Vostok đã khiến đối thủ thiệt hại 300 binh lính và 17 xe cơ giới trong các cuộc giao tranh ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia", phía Nga cho biết.

Mỹ kêu gọi Hungary, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga

Theo Pravda, Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker ngày 27/10 đã kêu gọi Hungary, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các biện pháp nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

"Không giống như nhiều nước láng giềng, Hungary vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch hay bước đi cụ thể nào để giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Budapest tìm kiếm nguồn cung thay thế", ông Whitaker cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Hungary và Slovakia là hai quốc gia EU cuối cùng vẫn nhập dầu Nga qua đường ống Druzhba, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là nước nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch Nga lớn thứ ba thế giới tính đến mùa hè năm 2025, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.