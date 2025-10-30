Dưới sự yểm trợ của các máy bay không người lái (UAV) trong khi cố gắng ẩn mình khỏi tầm quan sát của đối phương, các nhóm xâm nhập quy mô nhỏ của Nga đang len lỏi qua tiền tuyến và gây khó khăn thêm cho quân đội Ukraine vốn bị kiệt quệ và dàn mỏng lực lượng.

Chia sẻ với tờ Business Insider, các binh sĩ Ukraine cho hay, chiến thuật này của quân Nga đang gây ra tình trạng hỗn loạn và khó khăn hơn để đối phó dù mỗi nhóm lính Nga thường chỉ có vài binh sĩ.

Lính Ukraine hoạt động gần Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv. Ảnh: Kyiv Independent

Được biết, các nhóm xâm nhập của Nga thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Một số cố gắng chiếm giữ các vị trí quan trọng và giữ chúng cho đến khi quân tiếp viện đến, trong khi những nhóm khác tập trung vào việc phá vỡ hệ thống phòng thủ của các lực lượng Kiev bằng cách phát giác các điểm phóng UAV của đối phương hoặc cài mìn vào nhiều vị trí.

Sĩ quan Artem thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine cho hay, chiến thuật xâm nhập này không phải là mới, nhưng trước đây ít được sử dụng và giờ đây lại trở nên phổ biến hơn.

Theo ông Dimko Zhluktenko, một lính điều khiển UAV thuộc Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine, các cuộc xâm nhập của Nga đã "trở thành chiến thuật tác chiến chủ lực" tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, nơi giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra.

Ông Zhluktenko gọi chiến thuật này là "đòn gây rắc rối" vì tính hiệu quả và cho phép Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Với tiền tuyến trải dài hơn 1.200km qua miền đông và nam Ukraine, việc theo dõi liên tục mọi hướng trở nên vô cùng khó khăn, ngay cả khi UAV liên tục được triển khai giám sát. Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt nhân lực khiến việc bao quát mọi tấc đất trở nên thách thức và tạo cơ hội cho các cuộc tập kích bất ngờ từ đối phương.

Ông Artem đã nhắc tới những trường hợp Nga chỉ điều động vài binh sĩ cùng lúc, mặc áo khoác săn bắn hoặc dựng lều để ẩn náu và tránh bị phát hiện.

Quá trình di chuyển của nhóm xâm nhập được hướng dẫn bởi các chỉ huy Nga, những người theo dõi qua camera của UAV bay trên cao và truyền đạt thông tin quan trọng qua radio. Một khi vượt qua tiền tuyến, những binh sĩ Nga bắt đầu gây rắc rối cho phía Ukraine. Trên thực tế, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng đang làm điều tương tự.

Binh sĩ Nga tham gia huấn luyện chiến đấu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo ông Artem, các đơn vị xâm nhập của Nga di chuyển từ điểm này đến điểm khác theo hướng dẫn của chỉ huy. Khi đến được địa điểm mà không bị phát hiện, họ có thể chờ để tập trung thêm binh sĩ tại đó. Đòn tấn công bất ngờ sau đó buộc Ukraine phải điều động binh sĩ từ những khu vực khác trên tiền tuyến để đối phó.

Ông Artem nhớ lại tình huống các lực lượng Ukraine cố gắng duy trì quyền kiểm soát gần 10km tiền tuyến, nhưng lại không có khả năng bao quát toàn bộ. Phía Nga lập tức nắm bắt cơ hội. Sau đó, quân đội Ukraine đã phải vật lộn để đáp trả và đẩy lùi đòn tấn công của Nga tại 14 địa điểm khác nhau cùng lúc.

Cũng theo ông Artem, trong nhiều trường hợp, một binh sĩ Nga vượt qua tiền tuyến nhưng không mang theo súng, mà chỉ có một quả mìn chống tăng. Mục đích duy nhất là thả mìn vào các vị trí của Ukraine và cho nổ tung.

Một sĩ quan khác của Ukraine có tên Tykhyi cho biết thêm, ngoài lực lượng bộ binh, Nga còn sử dụng binh sĩ điều khiển xe máy để triển khai thâm nhập. Để đáp trả, Ukraine có thể phóng UAV tấn công. Nhưng khi họ làm vậy, họ sẽ để lộ vị trí của mình, từ đó Nga có thể xác định được các căn cứ và khu vực phóng UAV để nhắm mục tiêu.

Theo chia sẻ của ông Zhluktenko, một binh sĩ Ukraine điều khiển UAV, các đội xâm nhập của Nga đôi khi bắt đầu nhiệm vụ bằng cách đi bộ cách tiền tuyến vài cây số. Họ ẩn náu trong các hàng cây hoặc trong những ngôi nhà bị bỏ hoang trong quá trình đi bộ đến mục tiêu. Một số binh sĩ Nga có thể sống sót, trong khi nhiều người khác mất mạng vì đòn tấn công của UAV và pháo binh Ukraine.

Ông Zhluktenko tin tổn thất của Nga "rất lớn". “Đây chính là vấn đề. Bởi có hàng trăm lính Nga sẵn sàng hy sinh trong những cuộc xâm nhập mỗi ngày và chuyện này không bao giờ kết thúc”, ông Zhluktenko nói.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.