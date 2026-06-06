Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Anadolu

Theo hãng tin Anadolu, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg ngày 5/6, người đứng đầu nước Nga lập luận trong quá khứ, các cuộc gặp trực tiếp đã không mang lại kết quả có ý nghĩa. “Kinh nghiệm trước đây cho thấy những cuộc gặp như vậy được sử dụng để câu giờ. Chúng ta cần các thỏa thuận, chứ không phải các cuộc gặp", ông Putin nói.

Khi được hỏi liệu ông và Tổng thống Ukraine có thể gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột hay không, ông Putin trả lời: "Cho đến lúc này, tôi thấy việc đó không có ý nghĩa".

Tổng thống Nga cho biết ông chỉ mới xem bức thư của ông Zelensky sau khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa nó cho ông. Nhà lãnh đạo Nga mô tả bức thư ngỏ của người đứng đầu Ukraine chứa đựng những yếu tố thô lỗ và đặt câu hỏi liệu mục đích của nó có phải là để tạo điều kiện cho đối thoại hay không. “Đây là cái gì? Một nỗ lực để tổ chức một cuộc gặp hay một nỗ lực để tạo ra các điều kiện khiến nó trở nên bất khả thi?”, ông Putin nhấn mạnh.

Đáp lại thông tin đề cập đến tuổi tác và số năm tại chức trong bức thư, ông Putin bác bỏ những lời chỉ trích. “Tác giả của bức thư đã nhắc đến tuổi của tôi. Có những người lớn tuổi hơn tôi mà vẫn tiếp tục làm việc. Điều quan trọng là hiệu quả và sức khỏe", ông Putin cho hay.

Bình luận về nhiệm kỳ của ông Zelensky, ông Putin nhắc lại lập trường của Moscow rằng các cuộc bầu cử nên được tổ chức ở Ukraine. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024 và Kiev đã hoãn các cuộc bầu cử tổng thống theo lệnh thiết quân luật.

Ông Putin cũng đặt câu hỏi về sự miễn cưỡng của Ukraine trong việc chấp nhận các bên bảo lãnh quốc tế tiềm năng cho một giải pháp hòa bình trong tương lai.“Tôi không hiểu tại sao Ukraine không muốn Mỹ làm bên bảo lãnh. Họ muốn vũ khí của Mỹ, nhưng họ không muốn Mỹ làm bên bảo lãnh”, ông Zelensky tiết lộ.

Nhắc đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Nga nói thêm: “Có lẽ là vì ông Trump đã dạy cho tác giả bức thư một bài học về phép lịch sự… Chúng ta đều biết ơn ông ấy nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm".