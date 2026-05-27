Công nghệ số đã trở thành hạ tầng của tăng trưởng, năng suất

Trao đổi tại hội thảo “Giải pháp công nghệ cho các bài toán lớn: Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số” diễn ra ngày 27/5 tại Hà Nội, một hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao Vietnam - Asia DX Summit 2026, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA nhấn mạnh: Yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra nhiều bài toán lớn với Việt Nam.

Đó là, làm thế nào để nâng cao năng suất lao động quốc gia, làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, làm thế nào để các địa phương tìm ra các động lực tăng trưởng mới, làm thế nào để tận dụng AI và công nghệ số như một đòn bẩy phát triển thay vì chỉ là công cụ hỗ trợ vận hành, và đặc biệt, làm thế nào để Việt Nam có thể hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn phát triển mới?

“Các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần chạm ngưỡng. Trong bối cảnh đó, công nghệ số không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành hạ tầng của tăng trưởng, năng suất và đổi mới sáng tạo”, bà Nguyễn Thị Thu Giang nhấn mạnh.

Điểm ra những bước tiến về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Việt Nam những năm qua, bà Nguyễn Thị Thu Giang cũng nhận xét: Từ Chính phủ số, tài chính số, thương mại số, logistics, sản xuất thông minh, y tế, giáo dục, nông nghiệp, cho đến đô thị thông minh và AI ứng dụng, công nghệ số đang mở ra khả năng tạo ra bước nhảy vọt về hiệu quả, tốc độ và mô hình tăng trưởng.

Tuy nhiên, đại diện VINASA cũng cho rằng, để khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng 2 con số, Việt Nam cần nhiều hơn những ứng dụng riêng lẻ: “Chúng ta cần: Các chiến lược quốc gia đủ mạnh, hạ tầng dữ liệu và hạ tầng số hiện đại, các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, và đặc biệt là sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và cộng đồng quốc tế”.

Ứng dụng góp phần tạo chuyển biến nhận thức của người dân

Chia sẻ góc nhìn quản lý ở địa phương, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng, động lực then chốt để tạo ra tăng trưởng 2 con số cho mỗi địa phương và cả quốc gia, giúp tạo ra được năng suất mới và năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.

Với Khánh Hòa, ông Nguyễn Thanh Hà cho hay, tỉnh đã xác định 4 trụ cột tăng trưởng chính thời gian tới gồm công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ, đô thị - xây dựng; đồng thời khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của việc phát triển hạ tầng số đáp ứng được yêu cầu phát triển 4 trụ cột này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà (ngồi giữa) và Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế Nguyễn Dương Anh (ngoài cùng bên phải) trao đổi tại hội thảo "Giải pháp công nghệ cho các bài toán lớn: Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số".

Một nhóm nhiệm vụ trọng tâm đang được tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai là phát triển hạ tầng số, xây dựng nền tảng kết nối không khoảng cách. Với quan điểm hạ tầng số phải đi trước một bước để bảo đảm năng lực truyền tải và xử lý dữ liệu phục vụ toàn bộ hoạt động của nền kinh tế, Khánh Hòa đã ban hành Chiến lược chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2026 – 2030 và kế hoạch phát triển hạ tầng số của tỉnh giai đoạn đến năm 2030.

“Hành trình hướng tới tăng trưởng hai con số của Khánh Hòa sẽ không chỉ dựa vào mở rộng quy mô, mà phải dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây cũng chính là lý do tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số, các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức trong nước, quốc tế để cùng tìm lời giải cho những bài toán phát triển lớn trong giai đoạn mới”, ông Nguyễn Thanh Hà cho biết.

Từ kinh nghiệm thực tế của địa phương mình, ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế cho biết, quá trình chuyển đổi số của Huế đã có sự kế thừa liên tục và tinh thần xuyên suốt được thành phố duy trì chính là hạ tầng dùng chung, dữ liệu tập trung và ứng dụng thiết thực.

Minh chứng rõ hơn về tính thiết thực của các ứng dụng cung cấp cho người dân, ông Nguyễn Dương Anh kể lại, năm 2019 khi triển khai phong trào “Huế xanh, sạch, sáng” để giải quyết tình trạng nhếch nhác, mất vệ sinh trên địa bàn, Huế đã triển khai ứng dụng Hue-S để người dân tham gia giám sát.

Từ việc những phản ánh của người dân về nhiều lĩnh vực được chính quyền tiếp nhận, xử lý và chấn chỉnh, người dân đã hào hứng tham gia môi trường số qua việc sử dụng ứng dụng dùng chung, mà không cần đến sự kêu gọi hay thuyết phục.

Không chỉ góp phần tạo ra bước tiến trong nhận thức của người dân, giúp họ tham gia môi trường số một cách tự nguyện, tự giác, ứng dụng Hue-S với nhiều lợi ích thiết thực cũng đã và đang chấn chỉnh luôn cách điều hành, quản trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.