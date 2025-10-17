Khoản quyên góp này được trao cho Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) để triển khai các hoạt động tái thiết sau thiên tai bao gồm cải tạo cơ sở vật chất và cung cấp trang thiết bị cho các trường học chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai.

Trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10 năm nay, liên tiếp 3 cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều địa phương, đặc biệt là các khu vực miền núi và ven biển Bắc Trung Bộ. Nhiều trường học bị tốc mái, ngập lụt, cơ sở vật chất bị hư hại nặng nề khiến việc dạy và học bị gián đoạn. Với tinh thần chung tay giúp đỡ người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bão lũ và nhanh chóng tạo điều kiện cho các em học sinh trở lại học tập trong môi trường an toàn, Uniqlo Việt Nam đóng góp 1 tỷ đồng cùng Quỹ Hy vọng hỗ trợ sửa chữa, cải tạo trường lớp, cung cấp trang thiết bị và các vật dụng thiết yếu.

Ngoài khoản quyên góp, hơn 3.400 sản phẩm RE.Uniqlo cũng sẽ được trao tặng đến học sinh và giáo viên tại những khu vực chịu thiệt hại sau bão, san sẻ nỗi lo với đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai vừa qua.

Trường Tiểu học Yên Bình (Lạng Sơn)

Trường THCS Bát Mọt và Mầm non Bát Mọt (Thanh Hóa) thiệt hại lớn vì bão.

Ông Akiyama Naoki - Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam cho biết: “Chúng tôi luôn tin rằng một thương hiệu chỉ thật sự phát triển bền vững khi gắn kết chặt chẽ cùng cộng đồng. Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, Uniqlo mong muốn được chung tay thể hiện sự quan tâm và mang đến sự hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là đối với các em nhỏ - những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Thông qua sự hợp tác cùng Quỹ Hy vọng lần này, chúng tôi hy vọng có thể góp phần tái thiết môi trường học tập an toàn, giúp các em sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Đây cũng là một phần quan trọng trong cam kết đóng góp lâu dài cho con người và xã hội Việt Nam của Uniqlo.”

Bà Nguyễn Xuân Tú - Giám đốc Điều hành Quỹ Hy vọng, chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng tinh thần sẻ chia và cam kết lâu dài mà Uniqlo đã dành cho trẻ em Việt Nam. Mỗi công trình được tái thiết, mỗi phần quà được trao đi là một thông điệp về sự quan tâm và trách nhiệm. Và trong những ngày khó khăn nhất, sự có mặt kịp thời ấy đã giúp thắp lên hy vọng nơi những ngôi trường từng bị gió bão cuốn qua”.

Từ 2021, chương trình RE.Uniqlo đã trao tặng hơn 49.000 sản phẩm quần, áo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến nay, chương trình RE.Uniqlo đã trao tặng hơn 49.000 sản phẩm quần, áo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang (cũ), Yên Bái (cũ), Thanh Hoá... Đầu năm 2025, Uniqlo Việt Nam đã cùng Quỹ Hy Vọng khánh thành thêm hai điểm trường và một nhà tắm mới tại Mù Cang Chải và Sông Mã, Sơn La, với tổng giá trị tương đương 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời điểm diễn ra đại dịch Covid-19, cùng với Quỹ Hy vọng, Uniqlo đã ủng hộ 4.000 áo AIRism, 1.000 khẩu trang đến lực lượng tuyến đầu như các y bác sĩ, nhân viên y tế.

Bích Đào